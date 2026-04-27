Marbella construye un aparcamiento provisional con capacidad para 140 vehículos en Trapiche Norte

El Ayuntamiento de Marbella está construyendo un aparcamiento provisional en Trapiche Norte mientras se desarrollan las obras para habilitar el subterráneo en el albergue África.

El concejal del ramo, Diego López, ha precisado que "es un recinto que se está creando junto al skate park La Florida y la estación de autobuses y tendrá una capacidad para 140 vehículos" y ha señalado que "el objetivo de que todos los vecinos que habitualmente dejaban su coche en el interior del espacio juvenil tengan facilidad para estacionar en un lugar cercano y seguro, evitando así que se congestionen las calles del barrio".

Al respecto, ha especificado que la actuación, que está prevista que finalice en la primera semana de mayo, se está ejecutando sobre una parcela de 4.500 metros cuadrados y ha requerido del desbroce y despeje previo de la misma, la retirada del vallado existente, movimiento de tierras y la nivelación del terreno en las partes que era necesario.

Ha avanzado que "ahora se van a crear canalizaciones de pluviales y después se rellenará con zahorra, se llevará a cabo el aglomerado, se colocarán las señales de tráfico verticales y se pintarán las horizontales y después se va a vallar todo el perímetro del espacio y se instalará una caseta y un control de accesos, porque este aparcamiento tendrá barreras de entrada y salida para garantizar la seguridad".

López ha incidido en que "no podíamos dejar que los vecinos de esta populosa zona de Marbella se quedasen sin un lugar en el que aparcar y hemos tratado de facilitarles esa labor con este gran espacio, ubicado en un punto cercano, que también permitirá que la circulación sea más fluida en el área".

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Por otro lado, ha añadido que "es una situación temporal mientras se completan los trabajos para crear un gran aparcamiento bajo el albergue África, con capacidad para 600 coches, y que vendrá a resolver definitivamente este problema de estacionamiento que hay actualmente en Pilar Miraflores, sobre todo en el entorno de la avenida del Trapiche", ha concluido.