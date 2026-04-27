Las obras del Ayuntamiento de Marbella alcanzan el 30 por ciento de su ejecución

Las reformas que se están acometiendo en la Casa Consistorial de Marbella han alcanzado el 30 por ciento de su ejecución, con la estimación de que el próximo agosto, aprovechando el periodo estival y la menor actividad municipal, se muden los 200 empleados, que actualmente trabajan, en su mayoría, en el edificio que alberga la Concejalía de Urbanismo.

El objetivo es que, a comienzos del próximo septiembre, estén dando servicio al cien por cien en la sede principal de la plaza de Los Naranjos, sin que el traslado afecte a la atención a la ciudadanía ni a la gestión municipal.

Los trabajos que se acometen persiguen la mejora de la sostenibilidad y accesibilidad, así como optimizar el funcionamiento del Ayuntamiento, ya que el edificio es antiguo y requiere de una intervención mayor para subsanar humedades, deficiencias de aislamiento y falta de eficiencia energética.

También se busca ofrecer una climatización eficiente, aseos adaptados y una redistribución del interior para crear más espacios de trabajo y atención al público. Además, se instalarán placas fotovoltaicas, bombas de calor y luces LED.