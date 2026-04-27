Sorteo de la ONCE
La ONCE reparte 200.000 euros en Marbella con diez cupones premiados
El vendedor George Alexandru Radu, que lleva apenas cinco meses en la organización, ha llevado la suerte a su punto de venta en Elviria
El sorteo de la ONCEha vuelto a premiar a la provincia de Málaga. El sorteo del fin de semana ha dejado 200.000 euros en Marbella, donde se han vendido diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno.
El encargado de repartir el premio ha sido George Alexandru Radu, vendedor de la ONCE desde hace solo cinco meses, que se ha estrenado a lo grande llevando la fortuna a su punto de venta en Elviria.
“Cuando nos dimos cuenta, el bar en el que estábamos empezó a aplaudir"
“Ha sido una experiencia maravillosa enterarme junto a mis clientes de esta alegría”, ha contado Radu, que recuerda el momento en el que se conoció la noticia: “Cuando nos dimos cuenta, el bar en el que estábamos empezó a aplaudir y fue un momento muy bonito”.
El vendedor se ha mostrado especialmente emocionado por haber compartido el premio con clientes habituales. “Estoy muy contento, les he dado una alegría inmensa a mis clientes de siempre y, además, la hemos compartido todos”, ha señalado. “Espero que sea el comienzo y pueda dar muchos más”, ha añadido.
Otros premios en Andalucía
El sorteo también dejó premios en otros puntos de Andalucía. En concreto, repartió 160.000 euros en Almonte, en la provincia de Huelva, con ocho cupones premiados, y otros 20.000 euros en Torremolinos, donde se vendió otro cupón agraciado. El resto de premios se distribuyó entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.
El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años, a las cinco cifras y serie de un solo cupón. Además, otros cuatro cupones pueden obtener premios de 2.000 euros al mes durante 10 años.
La ONCE mantiene también activos otros sorteos especiales para los próximos días. El Extra del Día de la Madre, que se celebrará el próximo 3 de mayo, pondrá en juego un premio de 17 millones de euros y 99 premios de 40.000 euros. Además, este martes 28 de abril, el Eurojackpot ofrece un bote de 45 millones de euros.
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