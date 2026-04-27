Pulseras identificativas para las personas vulnerables en las playas de Marbella

Las playas de Marbella contarán con un sistema de pulseras identificativas dirigido a menores y personas vulnerables con el objetivo de facilitar su localización en caso de extravío y reforzar la seguridad durante la estancia en el litoral, de unos 27 kilómetros de longitud desde Cabopino hasta Guadalmina, en San Pedro Alcántara.

La iniciativa, coordinada por el servicio de salvamento y socorrismo, consiste en la entrega gratuita de estos elementos fabricados con material sintético resistente al agua y con un diseño de alta visibilidad.

La iniciativa permite que, ante una posible situación de desorientación, cualquier persona pueda alertar de forma rápida a los servicios de emergencia.

Como complemento, los 17 módulos de salvamento del municipio cuentan con un protocolo específico de actuación y cada pulsera incorpora un código numérico y un color identificativo, mientras que los datos de contacto se registran de forma exclusiva por la plantilla de socorrismo y se trasladan al centro de coordinación de salvamento.

De este modo, se garantiza la protección de datos, ya que el dispositivo no incluye información personal visible. En caso de extravío, el procedimiento establece que el socorrista que localiza a la persona extraviada identifique el código y contacte con Coordinación de salvamento, desde donde se avisa de forma inmediata a los familiares.

El sistema estará en funcionamiento durante la temporada alta estival.