Convivencia vecinal en San Pedro Alcántara en torno a la Cruz de Mayo

La asociación de vecinos El Cruce, de San Pedro Alcántara, organizará el viernes la Cruz de Mayo con actividades culturales, lúdicas y gastronómicas.

El evento se celebrará a partir de las 11.00 horas en la avenida de La Constitución y se enmarca en la programación en torno a una tradición que se ampliará al resto del municipio hasta el 18 de mayo.

La jornada comenzará con la elección de Reinas, Rey y Damas y un reconocimiento a los vecinos más implicados en la vida asociativa.

El programa se completará con una degustación gratuita de paella, prevista para más de 200 personas, y una barra con consumiciones a precios populares.

«Esta convivencia es posible gracias a la colaboración de numerosas personas que aportan su esfuerzo, ideas y elementos para la elaboración de la Cruz de Mayo. Invito a la ciudadanía a participar en una jornada abierta en la que todo el mundo puede acercarse y disfrutar de un día de convivencia y tradición», señala la presidenta de la asociación de vecinos, Estrella García.

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El evento contará también con actuaciones musicales.