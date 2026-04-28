La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental suma tres camiones de recogida de cartón

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y la empresa adjudicataria Urbaser han incorporado tres camiones recolectores al servicio de la recogida selectiva de papel y cartón y envases, lo que contribuirá a aumentar la eficiencia en una de los servicios más importantes para lograr la sostenibilidad de la comarca.

Los camiones son recolectores de carga lateral con caja compactadora y están diseñadas especialmente para operar en entornos urbanos, además de compaginar las altas prestaciones técnicas con el compromiso medioambiental.

Los vehículos están diseñados también de tal forma que disminuyen el nivel sonoro durante el servicio, un aspecto especialmente relevante en los núcleos urbanos de la comarca.

Los camiones disponen de un sistema que permite la recogida automatizada de contenedores de hasta 3.200 litros, de tal forma que optimizan los tiempos de trabajando y mejoran la seguridad operativa.

La carga útil alcanza los cerca de 18.760 kilogramos, con una masa máxima autorizada de 26.000 kilogramos, lo que ofrece una elevada capacidad operativa para los servicios de recogida selectiva.

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«La incorporación de estos camiones refuerza el compromiso conjunto con la modernización del servicio de recogida selectiva, la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Continuamos apostando por la innovación tecnológica y la sostenibilidad», señala la Mancomunidad.