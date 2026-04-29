El Ayuntamiento de Marbella estudia ayudas para pymes de San Pedro afectadas por obras de larga duración: "Llegaremos hasta donde podamos"

El concejal de Hacienda de Marbella, Félix Romero, abrió este martes la puerta a la posibilidad de que el Ayuntamiento adopte medidas para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas de San Pedro Alcántara que se ven afectadas por obras de larga duración.

El edil aseguró que «llegaremos hasta donde se puede llegar» para apoyar a comercios que han perdido clientes o se han visto afectados por actuaciones del Ayuntamiento que se dilatan en el tiempo, pero abogó por no elevar una «falsa expectativa».

«Estudiaremos económicamente las posibilidades que se puedan plantear. Y en función de esas posibilidades y de las obligaciones que el Ayuntamiento asume, veremos hasta dónde podemos llegar. Estamos abiertos a estudiar cualquier planteamiento que se haga», agregó.

La propuesta del edil se produce después de que la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa) pidiera ayudas económicas o bonificaciones fiscales «de forma inmediata» para compensar las pérdidas que producen a los comerciantes unas obras del Ayuntamiento en Fuente Nueva y sus alrededores.

El colectivo empresarial propone subvenciones directas y a fondo perdido o exenciones o reducciones en tributos municipales, como la tasa de basura industrial o de ocupación de la vía pública o el IBI, como ocurre en ayuntamientos como los de Benalmádena, Zaragoza o Madrid. «Si otros municipios pueden, nosotros también. No pedimos un imposible», agrega.

Las actuaciones que se dilatan en el tiempo, agrega Apymespa, dificultan el acceso a los establecimientos; disuaden a clientes y proveedores; reducen la visibilidad de los comercios; generan contaminación ambiental, como polvo y ruido; o eliminan servicios básicos, como plazas de estacionamiento.

«Las obras en la vía pública son necesarias para el progreso y la mejora de la ciudad. Pero estas actuaciones, que con frecuencia se prolongan durante meses o se repiten en un mismo punto de forma periódica, generan un impacto negativo directo sobre el tejido empresarial de San Pedro, asfixiando a los pequeños comercios. Si se enfrentan a obras de larga duración sin el respaldo de la administración, pueden cerrar de forma definitiva», señala el colectivo empresarial.

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El PSOE reclamó en febrero bonificaciones temporales en tasas del Ayuntamiento para las pequeñas empresas que, a inicios de año, ya se veían perjudicadas por las actuaciones del Ayuntamiento en Fuente Nueva.