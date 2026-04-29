La guerra en Oriente Medio y la incertidumbre disparan un 30% la demanda de vivienda de lujo en Marbella: "El inversor prioriza la seguridad de la Costa del Sol de Málaga"

La incertidumbre internacional está reforzando el posicionamiento de la Costa del Sol de Málaga como uno de los destinos más seguros del mundo para invertir y residir en inmuebles de alta gama, según la agencia inmobiliaria Pure Living Properties. Esta compañía afirma que, dentro de este "complejo escenario", se detecta que la demanda de vivienda de lujo en Marbella y en el triángulo de oro en su conjunto (Marbella, Estepona y Benahavís) ha experimentado un "notable crecimiento" en los últimos meses, con crecimientos superiores al 30% en algunos mercados internacionales.

"En momentos de incertidumbre los compradores buscan mucho más que rentabilidad, buscan seguridad, estabilidad y calidad de vida. Marbella reúne todos esos factores, y eso se está reflejando en un aumento claro de la demanda que en el sector del real estate venimos notando prácticamente desde que comenzó el año", afirma el CEO de Pure Living Properties, explica Javier Nieto,

Según esta agencia, el aumento responde a un "cambio de comportamiento" del inversor internacional, que ante la inestabilidad geopolítica y económica está reorientando sus decisiones hacia "destinos consolidados dentro del entorno europeo".

"Marbella se ha consolidado como uno de los principales predilectos de este movimiento, tanto en el segmento de compraventa como en el de alquileres premium", apunta.

El alquiler premium como puerta de entrada

El incremento de la demanda ya se está reflejando en la "actividad diaria" del mercado. Según Pure Living Properties, el crecimiento es "visible" tanto en operaciones de compraventa como en el segmento de alquileres de alto nivel.

"Estamos viendo cómo muchas familias adelantan sus vacaciones o alargan sus estancias en Marbella para pasar más tiempo en un entorno seguro. El alquiler se está convirtiendo en una forma de conocer el destino antes de tomar una decisión de inversión", apunta el experto. En muchos casos, estas estancias "derivan en visitas a propiedades y en procesos de compra que se materializan en los meses siguientes".

Para la agencia, el mercado inmobiliario de lujo se consolida como un activo "refugio", que ofrecer "estabilidad a medio y largo plazo en un entorno global volátil".

"El contexto internacional está provocando un cambio en los flujos de inversión. Se está detectando un creciente interés por parte de inversores procedentes de países del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudí o Kuwait, que buscan alternativas estables dentro de Europa. Este fenómeno se complementa con el comportamiento de inversores europeos que, ante la incertidumbre, están priorizando destinos consolidados como la Costa del Sol", explica.

El CEO de la agencia inmobiliaria Pure Living Properties de Marbella, Javier Nieto. / L. O.

En este grupo destacan mercados tradicionales como Reino Unido, Alemania, Francia o Países Bajos, así como un crecimiento sostenido en países del Este como Polonia, Ucrania o Rumanía, que en los últimos años han incrementado su presencia en el segmento inmobiliario de alto nivel.

Una temporada alta en Marbella que se adelanta… y se alarga

El incremento de la demanda no se limita al sector inmobiliario. La actividad en la Costa del Sol se está intensificando en sectores como la restauración, el ocio o el retail, generando un efecto arrastre en toda la economía local.

"Estamos viendo cómo la temporada alta se ha adelantado prácticamente dos meses. Y todo apunta a que también se alargará más allá del verano, probablemente hasta bien entrado el otoño. Marbella siempre ha sido un lugar seguro, pero en momentos de tensión internacional este factor se vuelve aún más relevante", explica Nieto. Este comportamiento confirma un cambio estructural en el posicionamiento de Marbella, que deja de ser un destino estacional para consolidarse como un enclave activo durante todo el año.

En este contexto, la seguridad se consolida como uno de los principales activos del destino. “Marbella siempre ha sido un lugar seguro, pero en momentos de tensión internacional este factor se vuelve aún más relevante", concluye el CEO.

Yates atracados frente a viviendas de lujo en Puerto Banús, en Marbella (Málaga). / L. O.

Pure Living Properties comenta que, según el informe Barnes City Index 2026, Marbella ha escalado hasta el quinto puesto mundial entre los destinos más atractivos para grandes patrimonios, situándose por detrás de Madrid, Milán, Dubái y Miami, lo que confirma su entrada en el circuito global del lujo residencial.

"Durante años se ha comparado Marbella con Miami o Dubái. Actualmente compite en esa misma liga, pero con una ventaja muy clara: está dentro del marco europeo, es accesible desde cualquier capital del continente y ofrece una calidad de vida y unos parámetros de seguridad difícilmente replicable", añade Nieto.

Accesibilidad y seguridad: claves del nuevo ciclo

Pure Living Properties dice que la conectividad se ha convertido en uno de los factores decisivos en este nuevo escenario, con el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol superando los 25 millones de pasajeros anuales y con conexiones con más de 150 destinos internacionales. A ello se suma el clima (más de 300 días de sol al año), la gastronomía y "servicios sanitarios de alto nivel, colegios internacionales y un estilo de vida que combina privacidad, seguridad y bienestar".