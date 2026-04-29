Incendios forestales en Marbella: 174 planes de autoprotección antes del verano

El Ayuntamiento de Marbella prevé alcanzar 174 planes de autoprotección contra incendios forestales antes de la llegada del verano, según señaló este martes el portavoz municipal, Félix Romero.

Se trata de documentos que elaboran las urbanizaciones y que supervisan y coordinan el Ayuntamiento y el servicio de extinción de incendios y que especifican las tareas que debe realizar cada operador ante una emergencia.

El Consistorio ha dado luz verde a 167 planes, está pendiente de supervisar otros cinco y ayer aprobó dos.

Los dos últimos planes aprobados por el Ayuntamiento corresponden a los de las comunidades de vecinos de Las Cumbres de Elviria y la urbanización Sierra Blanca, ubicadas en entorno forestales del municipio.

«Son puntos muy boscosos donde, tras un año hidrológico bueno, prevemos que puede haber una materia de combustible importante en los meses de la canícula. El Ayuntamiento tiene definidas prácticamente todas las zonas de peligro con un planteamiento de alerta temprana», señaló el edil.

Cesión gratuita de una parcela

Por otra parte, el Ayuntamiento dio cuenta de la aceptación de la cesión gratuita de una parcela de unos 530 metros cuadrados destinados a viario público en la urbanización Cortijo Blanca, en el acceso oriental a San Pedro Alcántara, para que el vía Álvarez Quintero conecte el paseo marítimo con la zona sur de la zona residencial.

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El objetivo de la medida es tratar de mejorar la comunicación en la propia urbanización.