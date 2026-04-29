Marbella y San Pedro Alcántara ya se preparan para celebrar la fiesta de la Cruz de Mayo

La asociación de vecinos Fernando de los Ríos, de la zona residencial de La Patera, celebrarán el viernes la Cruz de Mayo con actividades abiertas a las familias de Marbella.

La jornada comenzará a las 12.00 horas en el parque de la calle Juanar y contará con una programación dirigida a diferentes públicos con actividades infantiles, propuestas musicales y espacios de convivencia.

Los asistentes podrán disfrutar de un evento de animación protagonizado por Mimosín y de las actuaciones en directo de Marco de Gracia.

El evento contará también con una barra con consumiciones a precios populares en torno a la Cruz de Mayo, realizada por los propios integrantes de la asociación vecinal.

«Animamos a los vecinos de Marbella a que vengan a disfrutar en familia y a pasar un día maravilloso», señalan la presidente y la vicepresidenta de la asociación vecinal, Ana Rodríguez y Eli León.

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La asociación de vecinos El Cruce, de San Pedro Alcántara, organizará también el viernes una jornada de convivencia vecinal para celebrar con el resto de vecinos de la localidad la Cruz de Mayo.