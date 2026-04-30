Campaña de recarga gratuita de coches eléctricos en aparcamientos de Marbella impulsada por Telpark

La empresa que gestiona diferentes aparcamientos en Marbella, Telpark, desarrollará del 11 al 17 de mayo una campaña de recarga gratuita para vehículos eléctricos en los estacionamientos ubicados en Las Terrazas, Centro Marbella y Mercado Marbella.

Durante la campaña, los usuarios podrán utilizar sin coste 18 puntos de suministro distribuidos entre los tres aparcamientos y de los que 12 serán semirápidos de hasta 22 kilovatios y seis, rápidos de hasta 120 kilovatios.

Para beneficiarse de la campaña, los usuarios deberán realizar el proceso a través de la aplicación Telpark, que permite localizar en tiempo real las instalaciones disponibles y gestionar el servicio de forma integrada.

La actuación, que Telpark impulsa con la colaboración del Ayuntamiento, permitirá facilitar el acceso temporal a la infraestructura de recarga en zonas consideradas estratégicas en el municipio y favorecer el uso cotidiano de soluciones de movilidad eléctrica.

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La iniciativa busca también fomentar el uso de transportes de menor impacto en el medio ambiente.