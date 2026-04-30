Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Operación policial en La TrinidadManifestación de médicosRegreso de la conexión por AVECierra Juguetes Carrión en MálagaUnicaja cae ante el Gran CanariaCuándo llueve en MálagaPerros en malas condicionesPlataforma de empleo
instagramlinkedin

Seguridad

Un encuentro en Marbella reunirá a vecinos y técnicos para prevenir incendios forestales

La Junta de Andalucía promueve un foro en Marbella para involucrar a los ciudadanos en la prevención de incendios forestales

Bomberos de Marbella, durante la presentación de unos vehículos.

Bomberos de Marbella, durante la presentación de unos vehículos. / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

La Junta de Andalucía celebrará en Marbella, el 7 de mayo, un encuentro con el que tratar de destacar el papel que desempeñan los vecinos en la prevención de los incendios forestales.

El Foro de Reflexión Colectiva ‘¿Qué podemos hacer como comunidad en la prevención de incendios forestales?’, que se celebrará en Aula del Mar, -ubicado en el Faro de Marbella- desde las 11.00 a las 14.00 horas, contará con la participación de vecinos, personal técnico y agentes implicados en la gestión del territorio.

La actividad se enmarca en el Programa de Sensibilización y Educación para la Sostenibilidad, centrado en la adaptación y mitigación de riesgos naturales asociados al cambio climático y está cofinanciado con fondos procedentes de la Unión Europea.

«El encuentro tiene, como objetivo principal, fomentar la corresponsabilidad social en la prevención de incendios forestales, con especial atención a los entornos de interfaz urbano y forestal y agroforestal, donde el riesgo se incrementar debido a la proximidad entre viviendas y zonas naturales», señala el Ayuntamiento.

En el transcurso del encuentro, los participantes abordarán las principales causas de los incendios forestales en Andalucía, los factores de riesgo en el ámbito local y el marco básico de derechos y deberes de la ciudadanía en materia de prevención.

Noticias relacionadas

El encuentro contará también con una dinámica participativa para la identificación y priorización de medidas preventivas de incendios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. CSIF protesta por las condiciones de trabajadores en el Hospital Costa del Sol: 'duermen en coches y autocaravanas
  2. Vecinos de VPO de Nueva Andalucía: «No es de recibo el estado de los pisos»
  3. Indignación entre vecinos por las carencias en unas VPO en Marbella: humedades, filtraciones y ascensores desactivados
  4. Marbella mantiene un sistema gratuito de pulseras en las playas para menores y vulnerables
  5. La ONCE reparte 200.000 euros en Marbella con diez cupones premiados
  6. La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental suma tres camiones de recogida de cartón
  7. El Ayuntamiento de Marbella defiende la externalización de servicios por falta de medios
  8. Reparan el firme de parte del paseo marítimo de Marbella

Campaña de recarga gratuita de coches eléctricos en aparcamientos de Marbella impulsada por Telpark

Campaña de recarga gratuita de coches eléctricos en aparcamientos de Marbella impulsada por Telpark

Marbella gastará 100.000 euros en caramelos para la cabalgata de 2027

Marbella gastará 100.000 euros en caramelos para la cabalgata de 2027

Un encuentro en Marbella reunirá a vecinos y técnicos para prevenir incendios forestales

Un encuentro en Marbella reunirá a vecinos y técnicos para prevenir incendios forestales

La guerra en Oriente Medio y la incertidumbre disparan un 30% la demanda de vivienda de lujo en Marbella: "El inversor prioriza la seguridad de la Costa del Sol de Málaga"

La guerra en Oriente Medio y la incertidumbre disparan un 30% la demanda de vivienda de lujo en Marbella: "El inversor prioriza la seguridad de la Costa del Sol de Málaga"

Marbella y San Pedro Alcántara ya se preparan para celebrar la fiesta de la Cruz de Mayo

Marbella y San Pedro Alcántara ya se preparan para celebrar la fiesta de la Cruz de Mayo

El Ayuntamiento de Marbella estudia ayudas para pymes de San Pedro afectadas por obras de larga duración: "Llegaremos hasta donde podamos"

El Ayuntamiento de Marbella estudia ayudas para pymes de San Pedro afectadas por obras de larga duración: "Llegaremos hasta donde podamos"

Incendios forestales en Marbella: 174 planes de autoprotección antes del verano

Incendios forestales en Marbella: 174 planes de autoprotección antes del verano

Convivencia vecinal en San Pedro Alcántara en torno a la Cruz de Mayo

Convivencia vecinal en San Pedro Alcántara en torno a la Cruz de Mayo
Tracking Pixel Contents