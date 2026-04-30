Un encuentro en Marbella reunirá a vecinos y técnicos para prevenir incendios forestales

La Junta de Andalucía celebrará en Marbella, el 7 de mayo, un encuentro con el que tratar de destacar el papel que desempeñan los vecinos en la prevención de los incendios forestales.

El Foro de Reflexión Colectiva ‘¿Qué podemos hacer como comunidad en la prevención de incendios forestales?’, que se celebrará en Aula del Mar, -ubicado en el Faro de Marbella- desde las 11.00 a las 14.00 horas, contará con la participación de vecinos, personal técnico y agentes implicados en la gestión del territorio.

La actividad se enmarca en el Programa de Sensibilización y Educación para la Sostenibilidad, centrado en la adaptación y mitigación de riesgos naturales asociados al cambio climático y está cofinanciado con fondos procedentes de la Unión Europea.

«El encuentro tiene, como objetivo principal, fomentar la corresponsabilidad social en la prevención de incendios forestales, con especial atención a los entornos de interfaz urbano y forestal y agroforestal, donde el riesgo se incrementar debido a la proximidad entre viviendas y zonas naturales», señala el Ayuntamiento.

En el transcurso del encuentro, los participantes abordarán las principales causas de los incendios forestales en Andalucía, los factores de riesgo en el ámbito local y el marco básico de derechos y deberes de la ciudadanía en materia de prevención.

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El encuentro contará también con una dinámica participativa para la identificación y priorización de medidas preventivas de incendios.