Marbella gastará 100.000 euros en caramelos para la cabalgata de 2027

El Ayuntamiento de Marbella contempla una partida cercana a los 100.000 euros para adquirir los caramelos de la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente de 2027, la última antes de las elecciones municipales previstas para mayo del próximo año.

El Gobierno local prevé adquirir 30.000 kilos de caramelos que carecerán de gluten, trazas y lactosa y que se lanzarán desde las carrozas de la cabalgata de los Reyes Magos, según la documentación de la contratación del suministro, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

Las empresas contratistas que incorporen 500 kilos de caramelos adicionales recibirán 20 puntos más en el concurso de licitación; y las que añadan 250 kilos, sumarán diez puntos.

La empresa adjudicataria deberá entregar el suministro de caramelos el 2 de enero en surtidos mezclados y almacenados en bolsas de tres kilos empaquetados en cajas de 12 kilos.

La partida prevista para adquirir los caramelos de la cabalgata de Sus Majestades de Oriente forma parte de la contratación de las golosinas y cotillones para el periodo navideño entre 2026 y 2027 y cuyo presupuesto ronda los 104.000 euros.

La previsión del equipo de Gobierno contempla 2.000 euros para adquirir 2.500 unidades de bolsas de uva de la suerte -que en realidad serán caramelos de goma con forma de uva y sabor a fresa y melón- de unos 30 gramos cada una; unos 3.000 euros en 5.000 unidades de bolsas de cotillón estándar para el fin de año de 2026 que incluirán pitos, antifaces o serpentinas; y más de 1.500 euros en 20.000 unidades de bolsas de gusanitos.

«La Delegación de Fiestas tiene por finalidad el prestar servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal y, entre otras, el reparto típico y tradicional de golosinas durante la celebración de las fiestas navideñas de Marbella y San Pedro Alcántara», señala el equipo de Gobierno en la documentación.

En la última edición de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de Marbella gastó cerca de 80.000 euros en la adquisición de 22.000 kilos de caramelos, además de golosinas y cotillones.

El suministro de productos para la época navideña en Marbella contó con una partida de 43.000 euros y la distribución de 12.000 kilos de caramelos o 10.000 bolsas de gusanitos.

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Para adquirir los aprovisionamientos para San Pedro, entre ellos 10.000 kilos de caramelos, el Ayuntamiento destinó alrededor de 35.600 euros.