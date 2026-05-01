Deportes
Una regata reúne en Marbella a 150 participantes y 25 barcos
Navegarán hasta Ceuta y Sotogrande antes de regresar al municipio malagueño el domingo
La VIII edición de la Regata Intercontinental Marbella Ceuta, que se desarrolla este fin de semana, reunirá a cerca de 150 participantes y 25 embarcaciones procedentes de diferentes municipios del país.
La prueba comienza de forma oficial este viernes con la salida desde Marbella a las 10.30 horas en dirección a Ceuta.
El sábado, las embarcaciones navegarán desde Ceuta hasta Sotogrande; y el domingo harán lo propio desde aquel destino hasta Marbella.
La organización prevé una primera etapa marcada por los vientos suaves del sur rolando a oeste, con intensidad de entre siete y 12 nudos, lo que podría alargar la travesía hasta la tarde.
Para el sábado, la organización espera viento de Levante de entre ocho y 15 nudos, con posibilidad de chubascos, lo que favorecía una etapa más rápida.
La jornada final estará condicionada por vientos de Poniente flojos que irán aumentando en el transcurso del día.
«Seguimos, más o menos, con el mismo nivel de participantes. Tendremos alrededor de 25 barcos y 150 regatistas», señala el vocal de vela, Daniel Cuevas, sobre una regata que partirá desde los pantalanes del Real Club Marítimo de Marbella (RCM).
La presentación de la prueba que comienza y termina en Marbella tras pasar por Ceuta y Sotogrande ha contado con la presencia del presidente del RCM, Fernando Oltra, o el contramaestre del Puerto Deportivo de Marbella, Ramón Amorín, además de representantes del Ayuntamiento.
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