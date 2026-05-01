Los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara se vuelcan con las Cruces de Mayo

Colectivos sociales y vecinales de Marbella y San Pedro Alcántara saldrán este fin de semana a las calles del municipio para volcarse con la celebración de las Cruces de Mayo.

El evento, que cuenta cada año con más arraigo en el municipio, se ha convertido también en una oportunidad que utilizan los colectivos para dinamizar sus barrios a través de actividades culturales y familiares y para fines solidarios.

«Es una gran alegría poder dinamizar el barrio con propuestas que nos permiten compartir valores y celebrar juntos fechas tan significativas», señala el párroco de la iglesia del barrio de Divina Pastora, David Morales.

El párroco indica que la celebración este domingo de la Cruz de Mayo servirá para rendir un homenaje a las madres del municipio coincidiendo con su día y organizar un evento que combinará «el carácter lúdico con el espíritu comunitario y solidario».

El evento contará con actuaciones musicales o actividades infantiles. «Queremos que sea una gran fiesta para las familias, una oportunidad para convivir y también para apoyar los proyectos que desarrollamos, especialmente con las personas más necesitadas», agrega.

Responsables de la parroquia hacen un llamamiento a la colaboración de los vecinos para contribuir a los gastos y el mantenimiento de la parroquia. «Tenemos un amplio ámbito de actuación y contamos con recursos limitados, por lo que cualquier contribución resulta fundamental para seguir adelante con la labor social y pastoral», señala la tesorera y catequista, Isabel Maeso.

La asociación de vecinos Fernando de los Ríos, de la zona La Patera, tiene previsto organizar hoy actividades para fomentar la convivencia entre los residentes y el ocio entre los menores.

«Animamos a los vecinos a que vengan a disfrutar en familia y a pasar un día maravilloso», señala la presidenta de la asociación, Ana Rodríguez.

La asociación de vecinos Las Albarizas celebrará mañana una jornada benéfica junto al ampa del colegio Santa Teresa para recaudar fondos a favor de Ángel, un alumno de ocho años que lucha contra la leucemia.

«Su situación requiere apoyo. Y con esta actividad, queremos seguir sumando ayuda», señala la representante del ampa, Patricia Marcos.

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En San Pedro Alcántara, la asociación de vecinos El Cruce organizan hoy una degustación gratuita de paella para más de 200 personas en un evento que contará con actuaciones musicales y reconocimientos a diferentes vecinos.