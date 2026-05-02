La avenida de la Constitución de San Pedro Alcántara estrena nueva imagen tras las obras de mejora

Uno de los emplazamientos más importantes para la movilidad de San Pedro Alcántara cuenta ya con una imagen más renovada.

El Ayuntamiento de Marbella ha finalizado las obras de remodelación del tramo de la avenida de la Constitución, una de las principales vías de comunicación de la localidad sampedreña, en el área comprendida entre la intersección con la avenida Andalucía y la calle Jerez.

La intervención ha supuesto una renovación integral del entorno, con actuaciones en pavimentación, iluminación, mobiliario urbano, accesibilidad y reorganización de zonas ajardinadas, además de la adecuación de la parada de autobús.

Las obras, ejecutadas tras las demandas de vecinos y comerciantes de la zona, han permitido mejorar la accesibilidad y la funcionalidad del entorno con la renovación de la iluminación, el mobiliario urbano y el pavimento de la vía, además de con la redistribución de las jardineras en las que se han mantenido los árboles de gran porte y se han instalado plantas de sombra de menor altura que permiten la entrada de luz.

«Se ha mejorado el uso de este espacio público, ganando nuevas zonas transitables, luminosidad y funcionalidad», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha visitado la zona junto al teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.

Más actuaciones

Las obras de mejora en la avenida de La Constitución en el área comprendida entre la intersección con la avenida Andalucía y la calle Jerez se suman a las que se ejecutaron a finales de año en la propia artería de comunicación sampedreña en su confluencia con la calle Doctor Esteban San Mateo.

Estas actuaciones contaron con un presupuesto que rondó los 48.000 euros y sirvieron para mejorar la accesibilidad, la movilidad peatonal, la eficiencia energética y la sostenibilidad, además de la automatización del riego de las zonas ajardinadas.

Las obras, que contaron con un plazo de ejecución de un mes, se desarrollaron sobre una superficie de unos 250 metros cuadrados y una longitud de cerca de 70 metros lineales.

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Tras las actuaciones, la zona remodelada cuenta con diez alcorques con sus correspondientes rejillas de protección para los árboles de este emplazamiento, la instalación de bolardos y la adecuación de vados peatonales, así como la reorganización de los servicios afectados y los accesos adoquinados de la esta zona ubicada en el centro de San Pedro Alcántara, una de las más transitadas de la localidad.