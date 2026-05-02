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Elegidas las reinas Juvenil e Infantil de la Feria de Marbella 2026

La gala de elección de las máximas representantes de la Feria de Marbella 2026 se celebró en el Auditorio José Pernía Calderón

Imagen de la gala de elección 2026.

Imagen de la gala de elección 2026. / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

Lucía Sánchez González y Claudia González Amores serán las Reinas Juvenil e Infantil, respectivamente, de la Feria de Marbella 2026.

Ambas jóvenes han sido elegidas en una gala que se ha celebrado en el Auditorio José Pernía Calderón, ubicado en el interior del parque de La Constitución, y que contó con la asistencia de diferentes miembros de la Corporación local de Marbella.

El título de Rey lo ostentará Hugo Aguilar del Pino; y el de Caballero, Rubén Jiménez Aguado.

Por su parte, la Reina Juvenil, Lucía Sánchez González, estará acompañada por sus damas: Julia Álvarez Hernández, Angelina Pino Pertierra, Daniela Pinilla y Amaia Villada Rosas.

En el caso de la categoría infantil, Claudia González Amores contará con las damas Martina Cazorla Manzano, Cataleya Esquivel Acedo del Olmo, Ariadna González Muñoz e Isabel María Rodríguez.

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Por otra parte, el título de Miss Simpatía de la Feria y Fiestas en honor a San Bernabé lo ostentará Ainara García Santos, que contará como damas con Lola García Sáez y Sofía Agüera Grande.

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