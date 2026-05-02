La pequeña y mediana empresa de San Pedro Alcántara impulsa proyectos para revitalizar la zona industrial

La Asociación de la pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa) ha congregado a cerca de 50 empresarios de la localidad en uno de los primeros encuentros organizados por la nueva directiva del colectivo.

«Este es uno de los muchos encuentros que organizamos para potenciar la sinergia y la comunicación entre empresas», señala el presidente de Apymespa, José María Moreno.

Apymespa congrega a más de cien empresas y, entre las actividades periódicas que desarrolla, destacan los desayunos empresariales, las acciones formativas y los encuentros sectoriales.

«Estamos impulsando proyectos para revitalizar la zona industrial de San Pedro Alcántara y colaborar en la activación del centro comercial abierto», señala.

Apymespa incrementará también su papel como grupo de presión e intermediario ante las administraciones públicas y representar a sus afiliados en materia de urbanismo, una de las materias más sensibles en el desarrollo económico del municipio; vivienda; movilidad; y la burocracia, a través del acompañamiento de trámites ante el Ayuntamiento para facilitar el crecimiento y la supervivencia de los negocios.

El colectivo empresarial ha creado también la Red de Colaboración Comercial, un sistema articulado a través de un carné identificativo que permitirá a los afiliados disfrutar de descuentos exclusivos.

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«A esto se suma la campaña de fidelización para sufragar la grabación de vídeos corporativos», señala Moreno.