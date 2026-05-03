La Cruz de Mayo solidaria de Las Albarizas en Marbella recauda fondos para el tratamiento de leucemia de Ángel

La asociación de Vecinos Las Albarizas, en Marbella, realizó este sábado una Cruz de Mayo solidaria para recaudar fondos para Ángel, un alumno del Colegio Público Santa Teresa que afronta un tratamiento para superar una leucemia.

El encuentro, organizado con la colaboración del Ampa Fernando Magallanes del Colegio Santa Teresa y el colectivo de veteranos del Cultural, se celebró en la plaza Ramón Martínez, anexa al Teatro Ciudad de Marbella, y contó con las actuaciones de Araceli González, D'Jarana, las escuelas de baile locales María la Flamenca y Alba Donoso y el grupo de Gema Piña.

La iniciativa surgió tras conocer la situación de Ángel, cuya madre dejó de trabajar para cuidar de él.

«Desde que nos enteramos de la noticia, empezamos a pensar en cómo ayudar e, inicialmente, planteamos hacer algo dentro del colegio. Pero, surgió la idea de organizar esta Cruz de Mayo solidaria», señala el presidente del ampa Fernando Magallanes, Raúl Ortega.

La celebración de las Cruces de Mayo en Marbella se desarrollará hasta el 18 de este mes y contará con 25 enclaves distribuidos por el municipio.

El evento cuenta con un concurso en el que participan 22 creaciones que competirán en las categorías de entidades vecinales; centros de participación activa; hermandades y cofradías; y asociaciones.

El jurado estará compuesto por personas vinculadas al ámbito de la decoración, las tradiciones y el tejido asociativo y la resolución se publicará a finales de mayo, tras un periodo de deliberación.