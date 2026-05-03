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El deporte base se da cita en Marbella con el Encuentro de Tenis y Padel y el Torneo de Gimnasia Rítmica

Las Escuelas Deportivas Municipales organizan dos citas deportivas para el próximo fin de semana, con una participación estimada de 600 jóvenes

Presentación del evento deportivo en Marbella.

Presentación del evento deportivo en Marbella. / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

Unos 600 jóvenes participarán en el XII Encuentro de Tenis y Padel, que se celebrará el sábado en el Polideportivo Paco Cantos; y el XIX Torneo de Primavera de Gimnasia Rítmica de las Escuelas Deportivas Municipales, que se disputará el 23 de mayo en el Palacio de Deportes Elena Benítez, en San Pedro Alcántara.

Para el torno de tenis y padel, que comenzará a las 9.00 horas, se espera la participación de 300 menores, que competirán en diferentes categorías según sus edades.

En tenis, las categorías serán de ocho a diez años; de 11 a 13 años; y de 14 a 16 años, con partidos a un solo set de siete juegos.

En padel, las categorías serán de seis a nueve años; de diez a 13 años; y de 13 a 16 años, bajo un sistema de liguilla a cuatro juegos.

El Torneo de Primavera de Gimnasia Rítmica, que se celebrará a partir de las 11.00 horas, contará con cerca de 300 participantes, de los que 170 pertenecen a las escuelas municipales.

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También se sumarán gimnastas de los principales clubs de Marbella y San Pedro Alcántara.

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