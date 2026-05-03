Un monolito en Marbella reconoce la solidaridad de 6.000 vecinos que donan sangre

Los vecinos que donan sangre para ayudar a los pacientes que la necesitan cuentan ya con un reconocimiento público en el municipio de Marbella.

La plaza de La Iglesia, en San Pedro Alcántara, alberga desde este sábado un monolito que reivindica el altruismo de un colectivo integrado por cerca de 6.000 vecinos en el municipio y que, con su donación, da vida y esperanza al resto de la sociedad.

El monolito, un reconocimiento que la Corporación local aprobó por unanimidad en el pleno de mayo de 2024 pero que hasta este sábado el Ayuntamiento no hizo efectivo, es un mensaje a los vecinos del municipio de que donar sangre salva vidas.

«Es uno de los actos solidarios más directos, ya que sólo requiere voluntad. Es importante ser constante, ya que los hospitales requieren sangre todos los días para intervenciones, tratamientos y transplantes», señaló la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

«La iniciativa realza la generosidad infinita de personas que actúan de forma anónima y constante para ayudar a quienes necesitan una transfusión», agregó.

Para Isabel Pérez, concejala del PSOE, formación política que impulsó la iniciativa, «se trata de un reconocimiento necesario a la solidaridad anónima que salva vidas cada día».

Al acto del descubrimiento del monolito acudieron representantes sanitarios, profesionales del ámbito médico y vecinos. El evento contó también con el reconocimiento a residentes de Marbella que han realizado más de cien donaciones de sangre.

Entre los asistentes se encontraba la directora asistencial del Centro de Transfusiones de Tejidos y Células de Málaga, Gracia María García, que destacó la importancia de las donaciones. «El bien más preciado es la salud y qué mejor que compartirla. Pese a los avances científicos, la sangre no se puede fabricar. El único modo de conseguirla es a través de los donantes», señaló.

El Centro de Transfusión, creado en 1988, organiza y planifica las donaciones de la provincia. En Marbella, despliega unidades móviles en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, que cuenta con más de 1.200 donantes activos; la plaza de La Iglesia, en la que donan más de 500 vecinos; y los locales de la sede de REM y el Centro Polivalente de Nueva Andalucía, con 166 donantes activos.

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