Un acertante de la Bonoloto en Marbella gana un millón y medio de euros

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este martes, 5 de mayo , ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 1.558.113,34 euros al propietario de un boleto sellado en Marbella.

En concreto, el boleto ha sido validado en la Administración de Loterías nº 6 de la localidad malagueña, situada en Avda. General López Domínguez, 9-A, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº21.155 de Cádiz, situado en Avda. Ana de Viya, 6.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 5 de mayo, ha estado formada por los números 42, 41, 10, 44, 23 y 47. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.687.703,50 euros.

Bonoloto en Nerja

La provincia de Málaga vuelve a quedar señalada por la suerte en la Bonoloto apenas dos semanas después de otro premio millonario. El nuevo boleto acertante de primera categoría validado en Marbella se suma al premio de 5.557.897,33 euros que dejó este mismo sorteo el pasado martes 21 de abril en Nerja, donde también hubo un único acertante de seis números.

En aquella ocasión, el resguardo premiado fue sellado en el despacho receptor situado en la plaza de la Ermita, número 25, en pleno centro del municipio axárquico.

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Con el premio registrado ahora en Marbella, la Bonoloto vuelve a repartir una importante cantidad en la provincia malagueña en un corto margen de tiempo.