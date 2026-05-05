Salud
Fallece Françoise Wilhelmi de Toledo, la que fuera responsable de la clínica Buchinger en Marbella y pionera del ayuno terapéutico moderno
Tras su matrimonio con el nieto del pionero Otto Buchinger, desarrolló la tradición médica de las clínicas de Überlingen y Marbella
La doctora que impulsó el ayuno terapéutico moderno, Françoise Wilhelmi de Toledo, falleció este viernes, tras una breve enfermedad.
Wilhelmi de Toledo fue una voz determinante de una medicina que busca comprender al ser humano en su totalidad. Como médica y científica, supo combinar la práctica clínica con la curiosidad intelectual y otorgó al ayuno terapéutico un perfil moderno y basado en la evidencia científica.
Alcanzó también un reconocimiento internacional que fue más allá del ámbito especializado y fue una interlocutora muy solicitada en Alemania y el extranjero.
La médica y científica, consideró especialmente importante entender el ayuno como un proceso físico, emocional y espiritual. Durante 40 años, dirigió un curso de ayuno en la comunidad religiosa de Grandchamp, en Suiza.
Tras su matrimonio con Raimund Wilhelmi, nieto del pionero del ayuno Otto Buchinger, pasó a formar parte de una tradición médica que desarrolló de forma decisiva. Juntos asumieron la responsabilidad de las clínicas de Überlingen y Marbella, que, bajo su influencia, se convirtieron en centros reconocidos en el ámbito internacional de ayuno terapéutico y medicina integral.
«Mi esposa deja una obra marcada por la perseverancia, la honestidad intelectual y una profunda confianza en las capacidades de autorregulación del ser humano», señala Raimund Wilhelmi.
Françoise Wilhelmi fue una de las fundadoras en 1986 de la Asociación Médica de Ayuno Terapéutico y la Nutrición.
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