Solidaridad
Marbella acoge un torneo de padel benéfico a favor de un menor que padece un tumor
Marbella albergará el fin de semana un torneo benéfico a favor de Nicolás Fernández, un menor sampedreño que padece un tumor cerebral muy agresivo.
El torneo Nicolás Corazón Fuerte, que se desarrollará en el Real Club de Padel Marbella y cuya recaudación se destinará de forma íntegra a la asociación del menor sampedreño, comenzará el viernes y las inscripciones permanecerán abiertas hasta mañana a las 20.00 horas.
La organización del campeonato solidario cuenta ya con 70 parejas registradas y su objetivo es alcanzar las 90.
«Agradezco la implicación de todas las entidades colaboradoras y la implicación del comercio local, que se está volcando con nosotros», señala el padre de Nicolás Fernández, Damián Fernández.
La directora de las instalaciones deportivas, Raquel Canca, ha destacado la implicación de la organización del torneo deportivo «por la ayuda que presta a Nicolás». «Desde el club, siempre vamos a apoyar este tipo de acciones», ha señalado sobre una iniciativa benéfica en la que participa también el Ayuntamiento.
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