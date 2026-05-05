Marbella acoge un torneo de padel benéfico a favor de un menor que padece un tumor

Marbella albergará el fin de semana un torneo benéfico a favor de Nicolás Fernández, un menor sampedreño que padece un tumor cerebral muy agresivo.

El torneo Nicolás Corazón Fuerte, que se desarrollará en el Real Club de Padel Marbella y cuya recaudación se destinará de forma íntegra a la asociación del menor sampedreño, comenzará el viernes y las inscripciones permanecerán abiertas hasta mañana a las 20.00 horas.

La organización del campeonato solidario cuenta ya con 70 parejas registradas y su objetivo es alcanzar las 90.

«Agradezco la implicación de todas las entidades colaboradoras y la implicación del comercio local, que se está volcando con nosotros», señala el padre de Nicolás Fernández, Damián Fernández.

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La directora de las instalaciones deportivas, Raquel Canca, ha destacado la implicación de la organización del torneo deportivo «por la ayuda que presta a Nicolás». «Desde el club, siempre vamos a apoyar este tipo de acciones», ha señalado sobre una iniciativa benéfica en la que participa también el Ayuntamiento.