Adjudican las obras del parking subterráneo del Albergue África en Marbella

El Ayuntamiento ha adjudicado las obras para ejecutar un aparcamiento subterráneo de 571 plazas en el exterior del albergue África, una de las principales actuaciones con las que el Consistorio confía en mejorar la movilidad en el centro urbano de Marbella.

Diferentes entidades asociadas en una unión temporal de empresas asumirán unas actuaciones cuyo presupuesto rondará los 24,3 millones de euros que el Ayuntamiento abonará entre 2026 y 2029. En el transcurso de este año, pagará un millón de euros; entre 2027 y 2028 afrontará el pagó de las partidas más cuantiosas, con 9,3 millones en cada uno de los dos ejercicios; y en 2029 abonará 4,7 millones de euros restantes.

El plazo de ejecución de las obras será de dos años y medios, según el decreto de adjudicación de las actuaciones, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

El aparcamiento soterrado contará, aprovechando el desnivel de la calle en la que se encuentra el albergue, con dos plantas que no estarán conectadas entre sí y cada una de ellas dispondrá de accesos independientes. Una planta se destinará al estacionamiento de vehículos en rotaciones de corta duración y la otra, a estancias largas.

La cubierta del aparcamiento albergará un equipamiento deportivo integrado por dos pistas de fútbol 7 de césped artificial; una pista multideportiva para la práctica del baloncesto, el fútbol sala, el balonmano, el voleibol, el tenis y el bádminton; y zonas de esparcimiento con praderas, zonas de sombra creadas por arbolado y pérgolas y áreas ajardinadas con vegetación autóctona.

Las instalaciones deportivas dispondrán también de dos vestuarios para árbitros, cuatro para los equipos, una sala de enfermería y un almacén; y una zona pavimentada, en la que se podrán habilitar carpas y mesas de picnic.

Las salidas y accesos peatonales a la plaza pública que albergará las instalaciones deportivas se realizarán mediante tres núcleos de escaleras y ascensor.

«La implementación de estas acciones mejora claramente y optimiza el flujo de los usuarios, logrando una coexistencia armónica con el ritmo diario de los ciudadanos que utilizan las calles del barrio de Miraflores (zona en la que se encuentra el albergue)», señala el Ayuntamiento en el decreto.

La asamblea local de IU critica al equipo de Gobierno ante la falta de información a los vecinos del centro urbano de Marbella sobre unas obras que se prolongarán hasta, al menos, 2029. «El PP gobierno dando la espalda a los vecinos», señala.