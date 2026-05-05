Refuerzan el baldeo para tratar de mejorar la limpieza de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella anunció ayer la puesta en marcha de un dispositivo de baldeo que se desarrollará de forma continua en el municipio con el objetivo de tratar de mejorar la limpieza viaria y la imagen de la ciudad ante la llegada de los meses de verano, los de mayor afluencia de turistas.

El servicio contará con 202 equipos de baldeo semanales que estará integrado por vehículos con conductor y operarios y que trabajarán de lunes a domingo en turnos de mañana, tarde y noche durante las 24 horas del día.

Las actuaciones de baldeo se realizarán con camiones cisternas y vehículos auxiliares para tratar de mejorar la eficacia en los distintos tipos de vías y espacios urbanos de Marbella y San Pedro Alcántara.

Durante junio, julio y agosto, el Ayuntamiento aumentará las actuaciones de limpieza con un «plan de choque» en los barrios «con el fin de responder al aumento de la actividad y la afluencia turística propia de la temporada estival». «La organización en tres turnos minimiza las molestias al tráfico, a los vecinos y a los comercios y compatibiliza la intensidad del servicio con la vida diaria de la ciudad», señala.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento anuncia el dispositivo de la limpieza tras las críticas que recibió el pasado verano por parte de empresas locales del municipio y de la oposición ante la suciedad y los residuos que se acumulaban en tornos a las islas ecológicas de Marbella y San Pedro Alcántara, lo que lastró la imagen de una localidad cuyo desarrollo económico está estrechamente ligado al turismo.