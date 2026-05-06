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Nueva plataforma

Reserva online de moragas y barbacoas en Marbella: ya está disponible la nueva plataforma

La plataforma digital permite reservar espacios para barbacoas y moragas en playas y parques, agilizando la tramitación para vecinos y visitantes

Playa de San Pedro Alcántara donde se pueden hacer moragas.

Playa de San Pedro Alcántara donde se pueden hacer moragas. / L. O.

La Opinión

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha una nueva plataforma digital para facilitar la reserva de espacios para moragas en las playas y barbacoas en parques y jardines del municipio. El servicio está dirigido tanto a vecinos como a visitantes y ya se puede utilizar a través de la web barbacoasymoragas.marbella.es.

La herramienta permite consultar la disponibilidad de los espacios en tiempo real, presentar solicitudes los 365 días del año, recibir avisos sobre el estado de la petición y gestionar posibles cancelaciones. Además, el sistema enviará recordatorios automáticos a las personas usuarias.

El concejal de Medio Ambiente y Playas y de Parques y Jardines, Diego López, ha destacado que la plataforma reúne en un único entorno digital la gestión de estos espacios públicos, con el objetivo de hacer más ágil y sencilla la tramitación.

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Entre las novedades incluidas figura el área de barbacoas del Parque de los Tres Jardines de San Pedro Alcántara, que se suma al resto de puntos habilitados tanto en el litoral como en distintas zonas verdes del término municipal.

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La plataforma incorpora también un sistema interno para la gestión administrativa y la supervisión del uso de las áreas reservadas. En el caso de asociaciones, cofradías, clubes deportivos y otros colectivos, las peticiones deberán tramitarse mediante instancia general a través del registro electrónico municipal.

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