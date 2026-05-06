Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mayor proyecto de VPO en BuenavistaInvestigación por la muerte de Ricardo OrtizSube el precio del billete de autobúsEstafa inmobiliaria en la AxarquíaControl de vehículosFallece José 'Piculín' OrtizCorralones en La Trinidad y el PerchelRoban cables de alumbrado públicoEncuesta: ¿Quién ha ganado el debate electoral?
instagramlinkedin

Turismo

Marbella revalida su liderazgo andaluz con diez Banderas Azules en 2026

El municipio andaluz revalida su liderazgo turístico con ocho galardones de playas y dos de puertos, reconociendo la calidad del agua y servicios

Diez Banderas Azules para Marbella en este 2026.

Diez Banderas Azules para Marbella en este 2026. / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

Marbella ha revalidado su liderazgo en Andalucía con la obtención de diez banderas azules en 2026 y se sitúa entre los diez municipios con más distinciones de España.

El municipio ha obtenido ocho galardones de playas y dos, de puertos. El reconocimiento lo otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor y la Fundación Europea de Educación Ambiental, que evalúan criterios como la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad, los servicios y la gestión ambiental. Las distinciones constituyen uno de los principales indicadores internacionales de excelencia turística en zonas costeras.

Las playas reconocidas son Cabopino, El Cable, EL Faro, La Fontanilla, Nagüeles-Casablanca, Los Monteros y Venus-Bajadilla, en Marbella; y la de Guadalmina, en San Pedro Alcántara, además del Puerto Deportivo Virgen del Carmen, en Marbella, y Puerto Banús, de gestión privada.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento destaca el trabajo coordinado de los servicios municipales, los equipos de salvamento y socorrismo y los profesionales del sector turístico implicados en el mantenimiento del litoral.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sara, sanitaria en el Hospital Costa del Sol de Marbella: «Duermo en el coche y ducharme y comer, lo hago en el hospital»
  2. La guerra en Oriente Medio y la incertidumbre disparan un 30% la demanda de vivienda de lujo en Marbella: 'El inversor prioriza la seguridad de la Costa del Sol de Málaga
  3. La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental suma tres camiones de recogida de cartón
  4. Una regata reúne en Marbella a 150 participantes y 25 barcos
  5. CSIF protesta por las condiciones de trabajadores en el Hospital Costa del Sol: "duermen en coches y autocaravanas"
  6. Marbella gastará 100.000 euros en caramelos para la cabalgata de 2027
  7. Los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara se vuelcan con las Cruces de Mayo
  8. Vecinos de VPO de Nueva Andalucía: «No es de recibo el estado de los pisos»

Valle del Sol en San Pedro Alcántara recibirá 7,2 millones para urbanizar la zona

Valle del Sol en San Pedro Alcántara recibirá 7,2 millones para urbanizar la zona

Marbella revalida su liderazgo andaluz con diez Banderas Azules en 2026

Marbella revalida su liderazgo andaluz con diez Banderas Azules en 2026

Un acertante de la Bonoloto en Marbella gana un millón y medio de euros

Un acertante de la Bonoloto en Marbella gana un millón y medio de euros

Fallece Françoise Wilhelmi de Toledo, la que fuera responsable de la clínica Buchinger en Marbella y pionera del ayuno terapéutico moderno

Fallece Françoise Wilhelmi de Toledo, la que fuera responsable de la clínica Buchinger en Marbella y pionera del ayuno terapéutico moderno

Adjudican las obras del parking subterráneo del Albergue África en Marbella

Marbella acoge un torneo de padel benéfico a favor de un menor que padece un tumor

Marbella acoge un torneo de padel benéfico a favor de un menor que padece un tumor

Refuerzan el baldeo para tratar de mejorar la limpieza de Marbella

La Mancomunidad inicia el balizamiento de las playas de la Costa del Sol Occidental de cara al verano

La Mancomunidad inicia el balizamiento de las playas de la Costa del Sol Occidental de cara al verano
Tracking Pixel Contents