Turismo
Marbella revalida su liderazgo andaluz con diez Banderas Azules en 2026
El municipio andaluz revalida su liderazgo turístico con ocho galardones de playas y dos de puertos, reconociendo la calidad del agua y servicios
Marbella ha revalidado su liderazgo en Andalucía con la obtención de diez banderas azules en 2026 y se sitúa entre los diez municipios con más distinciones de España.
El municipio ha obtenido ocho galardones de playas y dos, de puertos. El reconocimiento lo otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor y la Fundación Europea de Educación Ambiental, que evalúan criterios como la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad, los servicios y la gestión ambiental. Las distinciones constituyen uno de los principales indicadores internacionales de excelencia turística en zonas costeras.
Las playas reconocidas son Cabopino, El Cable, EL Faro, La Fontanilla, Nagüeles-Casablanca, Los Monteros y Venus-Bajadilla, en Marbella; y la de Guadalmina, en San Pedro Alcántara, además del Puerto Deportivo Virgen del Carmen, en Marbella, y Puerto Banús, de gestión privada.
El Ayuntamiento destaca el trabajo coordinado de los servicios municipales, los equipos de salvamento y socorrismo y los profesionales del sector turístico implicados en el mantenimiento del litoral.
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