Valle del Sol en San Pedro Alcántara recibirá 7,2 millones para urbanizar la zona

El equipo de Gobierno de Marbella aprobó este martes, en Junta Local, un plan con el que mejorar las infraestructuras básicas y urbanas de la zona de Valle del Sol, en San Pedro Alcántara, un área que ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento durante décadas como suelo rústico sin los servicios necesarios.

La zona, de cerca de un millón de metros cuadrados de superficie, carece en gran medida de red de saneamiento, cuenta con viviendas conectadas a sistemas sépticos y no tiene aceras, alumbrado público ni red de abastecimiento.

El planeamiento urbanístico que tramita el Ayuntamiento contempla a Valle del Sol como suelo urbano, lo que permitirá ordenar su desarrollo e implementar servicios.

Entre las actuaciones contempladas se incluyen la implementación de una red de abastecimiento de agua potable, un sistema separativo de saneamiento para aguas residuales y pluviales, la instalación de alumbrado público, alcantarillado, infraestructuras de telecomunicaciones y redes eléctricas, red de riego, acerado accesible, renovación del pavimento y medidas con las que mejorar la seguridad y la imagen urbana.

Las actuaciones se desarrollarán a través de dos fases, la primera de las cuales se iniciará entre finales de mayo e inicios de junio y que contemplará obras en una superficie de 485 metros lineales en el camino de la Granadilla y 520 metros en el camino de Valle del Sol. En este tramo se llevarán a cabo 2.010 metros de red de abastecimiento, 1.492 metros de red de pluviales y 1.165 metros de red de aguas residuales, además de la instalación de 56 pozos de registro, otros tantos imbornales y cinco hidrantes.

También se contempla la pavimentación de 5.570 metros cuadrados, la construcción de acerado lateral de dos metros de ancho, una calzada uniforme de seis metros, así como la dotación de infraestructuras de telecomunicaciones, red eléctrica y alumbrado público con nueve luminarias.

Estas actuaciones permitirán un suministro de agua más fiable y continuo, la eliminación de redes precarias, el refuerzo del drenajes y la prevención ante lluvias, la mejora de la seguridad de peatones y vehículos y facilitar la conectividad de la zona.

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El plan cuenta con un presupuesto global que ronda los 7,2 millones de euros aportados por la empresa concesionaria del abastecimiento del agua en el municipio, Hidralia, y la empresa pública de aguas de la Costa del Sol Occidental, Acosol, a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas.