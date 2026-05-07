El hotel Marbella Club gestionará el helipuerto de Juan Antonio Roca durante cuatro años

La empresa propietaria del hotel Marbella Club, de cinco estrellas gran lujo y uno de los más emblemáticos de la Costa del Sol, gestionará el helipuerto que perteneció a una sociedad relacionada con el exasesor de Urbanismo del GIL durante los años más oscuros del municipio y cerebro del caso ‘Malaya’, Juan Antonio Roca.

La propietaria del establecimiento hotelero abonará al Ayuntamiento cerca de 509.000 euros a cambio de explotar la terminal aérea durante cuatro años, según el decreto de adjudicación del equipamiento, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

La mercantil tendrá la oportunidad de, una vez vencido el primer plazo, renovar el contrato cuatro años más.

La empresa se compromete también a ejecutar reformas por un importe de cerca de 731.000 euros en el helipuerto, con actuaciones como la modernización de la plataforma de vuelo, hangares, edificio de control, oficinas, servicios o urbanización.

«Las mejoras revertirán al municipio, una vez finalizado el periodo de concesión», señala la documentación relacionada con la concesión de la explotación del equipamiento, a la que concurrieron tres contratistas.

La mercantil anuncia también la contratación de siete personas, entre ellas, un jefe de helipuerto, un técnico de operaciones, dos o tres operarios de mantenimiento y jardinería y dos administrativos; y se compromete a obtener el certificado de que la terminal tendrá un uso restringido, que emite la Agencia Estatal de Seguridad.

El helipuerto, ubicado en una parcela de unos 14.000 metros cuadrados de superficie en la zona de Los Manchones Altos, fue, durante años, la base de operaciones áreas de Roca, desde la que se desplazaba a otras propiedades que el exasesor de Urbanismo tenía en Huelva o Murcia, la mayor parte de las veces a los mandos de su propio helicóptero.

A través de la empresa Heliponto Marbella S.L, Roca obtuvo en 2001, cuando trabajaba para el exalcalde Jesús Gil, una concesión administrativa de 50 años de vigencia para construir un helipuerto en una parcela ubicada en los Manchones Altos.

La Audiencia Provincial de Málaga decretó en 2016 que el Ayuntamiento recuperara la posesión íntegra de la finca que alberga el helipuerto, en pago a la responsabilidad civil solidaria a la que Roca fue condenado en el caso Saqueo 1.

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La Corporación municipal de Marbella aprobó, durante una sesión plenaria que celebró en enero de 2020, que el Ayuntamiento asumiera la titularidad del helipuerto.