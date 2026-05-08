Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes nocturnos en la MA-21Desaparecido en Alhaurín el GrandeAumenta la población en MálagaMálaga suspende en calidad de aireBronca en Benajarafe'Masterchef Celebrity Legends' se graba en MálagaEnvían una serpiente viva en un paqueteCalle mítica para comer en Málaga
instagramlinkedin

Sanidad

IU pide soluciones para los 30 sanitarios del Hospital Costa del Sol forzados a vivir en sus vehículos en Marbella

La coalición de izquierdas denuncia la cesión de la Residencia Tiempo Libre a una empresa privada durante 75 años, en lugar de destinarla a vivienda asequible para sanitarios

Caravanas estacionadas en el aparcamiento del Hospital Costa del Sol.

Caravanas estacionadas en el aparcamiento del Hospital Costa del Sol. / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

IU-Por Andalucía acusa al equipo de Gobierno de Marbella y a la Junta por el «pelotazo urbanístico» que, en opinión de la coalición de izquierdas, han realizado ambas administraciones con la cesión a una empresa privada de la gestión de la Residencia Tiempo Libre, mientras profesionales sanitarios del Hospital Costa del Sol se ven obligados a pernoctar en caravanas y coches al no poder hacer frente a los alquileres de inmuebles en el municipio.

A juicio de IU-Por Andalucía, la Junta debería haber mantenido el uso social de la residencia, reconvirtiéndola en un parque de viviendas de alquiler asequible destinados a los empleados sanitarios, en lugar de ceder la explotación del equipamientos a una empresa privada relacionada con el turismo durante 75 años.

«El sueldo de un enfermero o una auxiliar no da para pagar un alquiler en Marbella. Mientras eso pasa, el PP ha decidido que ese solar público rinda beneficio a un empresario hotelero. Es un escándalo», lamenta la asamblea local de IU-Marbella.

Para la coalición de izquierdas, la reconversión de la residencia en un parque de viviendas de alquiler asequible era la «solución más obvia, la más justa y la más barata para la administración». «La han descartado de forma deliberada», asegura IU-Por Andalucía.

Noticias relacionadas

Según el sindicato CSIF, unos 30 profesionales sanitarios del Hospital Costal del Sol viven en sus vehículos ante la imposibilidad de encontrar un alojamiento asequible en Marbella o San Pedro Alcántara.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sara, sanitaria en el Hospital Costa del Sol de Marbella: «Duermo en el coche y ducharme y comer, lo hago en el hospital»
  2. Un acertante de la Bonoloto en Marbella gana un millón y medio de euros
  3. Adjudican las obras del parking subterráneo del Albergue África en Marbella
  4. Fallece Françoise Wilhelmi de Toledo, la que fuera responsable de la clínica Buchinger en Marbella y pionera del ayuno terapéutico moderno
  5. El hotel Marbella Club gestionará el helipuerto de Juan Antonio Roca durante cuatro años
  6. Reserva online de moragas y barbacoas en Marbella: ya está disponible la nueva plataforma
  7. Una regata reúne en Marbella a 150 participantes y 25 barcos
  8. CSIF protesta por las condiciones de trabajadores en el Hospital Costa del Sol: "duermen en coches y autocaravanas"

Starlite ofrece más de 1.000 puestos de trabajo en Marbella: fechas, categorías y cómo optar al empleo

Starlite ofrece más de 1.000 puestos de trabajo en Marbella: fechas, categorías y cómo optar al empleo

Marbella renueva el pavimento de la avenida Ricardo Soriano con obras que durarán cinco meses

Marbella renueva el pavimento de la avenida Ricardo Soriano con obras que durarán cinco meses

IU pide soluciones para los 30 sanitarios del Hospital Costa del Sol forzados a vivir en sus vehículos en Marbella

IU pide soluciones para los 30 sanitarios del Hospital Costa del Sol forzados a vivir en sus vehículos en Marbella

El hotel Marbella Club gestionará el helipuerto de Juan Antonio Roca durante cuatro años

El hotel Marbella Club gestionará el helipuerto de Juan Antonio Roca durante cuatro años

Reserva online de moragas y barbacoas en Marbella: ya está disponible la nueva plataforma

Reserva online de moragas y barbacoas en Marbella: ya está disponible la nueva plataforma

Valle del Sol en San Pedro Alcántara recibirá 7,2 millones para urbanizar la zona

Valle del Sol en San Pedro Alcántara recibirá 7,2 millones para urbanizar la zona

Marbella revalida su liderazgo andaluz con diez Banderas Azules en 2026

Marbella revalida su liderazgo andaluz con diez Banderas Azules en 2026

Un acertante de la Bonoloto en Marbella gana un millón y medio de euros

Un acertante de la Bonoloto en Marbella gana un millón y medio de euros
Tracking Pixel Contents