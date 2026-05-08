Sanidad
IU pide soluciones para los 30 sanitarios del Hospital Costa del Sol forzados a vivir en sus vehículos en Marbella
La coalición de izquierdas denuncia la cesión de la Residencia Tiempo Libre a una empresa privada durante 75 años, en lugar de destinarla a vivienda asequible para sanitarios
IU-Por Andalucía acusa al equipo de Gobierno de Marbella y a la Junta por el «pelotazo urbanístico» que, en opinión de la coalición de izquierdas, han realizado ambas administraciones con la cesión a una empresa privada de la gestión de la Residencia Tiempo Libre, mientras profesionales sanitarios del Hospital Costa del Sol se ven obligados a pernoctar en caravanas y coches al no poder hacer frente a los alquileres de inmuebles en el municipio.
A juicio de IU-Por Andalucía, la Junta debería haber mantenido el uso social de la residencia, reconvirtiéndola en un parque de viviendas de alquiler asequible destinados a los empleados sanitarios, en lugar de ceder la explotación del equipamientos a una empresa privada relacionada con el turismo durante 75 años.
«El sueldo de un enfermero o una auxiliar no da para pagar un alquiler en Marbella. Mientras eso pasa, el PP ha decidido que ese solar público rinda beneficio a un empresario hotelero. Es un escándalo», lamenta la asamblea local de IU-Marbella.
Para la coalición de izquierdas, la reconversión de la residencia en un parque de viviendas de alquiler asequible era la «solución más obvia, la más justa y la más barata para la administración». «La han descartado de forma deliberada», asegura IU-Por Andalucía.
Según el sindicato CSIF, unos 30 profesionales sanitarios del Hospital Costal del Sol viven en sus vehículos ante la imposibilidad de encontrar un alojamiento asequible en Marbella o San Pedro Alcántara.
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