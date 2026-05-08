Obras
Marbella renueva el pavimento de la avenida Ricardo Soriano con obras que durarán cinco meses
Las obras se centran en el tramo de la avenida Ricardo Soriano entre Huerta Chica y Calvario, interviniendo sobre 3.000 metros cuadrados
El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las obras para renovar el pavimento peatonal de la avenida Ricardo Soriano.
Las actuaciones se desarrollarán por fases, la primera de las cuales se ejecuta en el tramo de avenida comprendido entre las calles Huerta Chica y Calvario, área en la que se intervendrá sobre una superficie de más de 3.000 metros cuadrados y que cuenta con desperfectos como piezas fracturadas, irregularidades que acumulan agua en las jornadas de lluvia, desplazamientos por raíces o bordillos deteriorados en las zonas ajardinadas.
Las obras buscan dotar al acerado de la avenida de un firme uniforme, resistente «y adaptado a las necesidades actuales», señala el equipo de Gobierno.
«Se colocará un acerado homogéneo, seguro y duradero», agrega.
La intervención cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses y comenzará con la demolición del pavimento y su base para continuar con la ejecución de una nueva solería, la adecuación del terreno y la instalación de cenefas, baldosas de terrazo y bordillos en los diferentes puntos.
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