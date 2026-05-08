Starlite ofrece más de 1.000 puestos de trabajo en Marbella: fechas, categorías y cómo optar al empleo

El festival de música que alberga Marbella en verano, Starlite, ofrecerá en la edición de este año más de mil puestos de trabajo.

La organización del evento musical , que este verano celebrará su XV edición, ofrecerá puestos de trabajo en las áreas de logística, restauración, venta de entradas, seguridad, recepción y zona comercial y de restauración.

Los candidatos a los puestos de empleo deberán realizar entrevistas presenciales que la organización de Starlite desarrollará del 27 al 29 de mayo en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez, en Marbella.

La organización del evento ofrecerá contratos de hasta cinco meses de duración. «Formar parte de la organización del festival supone una oportunidad de empleo extraordinaria, especialmente para los trabajadores de la Costa del Sol, que así lo manifiestan volviendo cada año a presentarse al proceso de selección», señala el festival de música.

Los trabajadores de Starlite, en más de un 90 por ciento, proceden de Marbella y municipios colindantes. / l.o.

Starlite cuenta con un porcentaje de más del 90 por ciento de personas que proceden de Marbella y municipios colindantes y un índice de repetición entre sus empleados de alrededor del 70 por ciento. «Se trata de una cifra excepcional dentro del sector que refleja la calidad del entorno de trabajo y el vínculo de fidelidad construido con el talento del territorio», señala la organización del festival.

Apertura, el 19 de junio

Starlite, que se celebra en la cantera de Nagüeles, comenzará el 19 de junio con la actuación de Ozuna y echará el telón final el 29 de agosto con un concierto que protagonizará el grupo catalán de indie rock y pop Love of Lesbian.

Entre los artistas que han confirmado su presencia en el festival de música figuran Diana Krall, Miguel Ríos, Carlos Rivera, Zucchero, Sergio Dalma, Malú o Juan Luis Guerra.

La edición de Starlite de 2015 tuvo un impacto económico de más de 315 millones de euros, generó 6.450 empleos FTE, equivalente a tiempo completo, y contó con la asistencia de más de 350.000 asistentes, el 48 por ciento de los cuales eran extranjeros.

«Starlite Occident Marbella es un motor para el empleo de la zona y su área de influencia, que incluye no sólo Marbella, sino la Costa del Sol y Andalucía. Supone una gran actividad económica adicional en sectores como el de transportes, alojamiento, restauración o comercio. Cada verano, Starlite se confirma como uno de los grandes motores culturales y económicos del sur de Europa», señala la organización del festival de música.