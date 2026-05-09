El festival Juerga Fest en Marbella cambia de ubicación tras las protestas por la contaminación acústica

La próxima edición de Juerga Fest, uno de los principales eventos musicales que organiza el Ayuntamiento en verano, se celebrará en el parque del Mediterráneo, junto a la playa de El Pinillo, en lugar del parque del arroyo de La Represa, que lo albergó el año pasado.

El evento se celebrara el 6 de junio, desde las 19.00 hasta las 3.00 horas y contará con la participación de los grupos musicales Lérica; el cordobés La Corredera, que fusiona flamenco con tendencias modernas; MasaMadre; y los artistas locales D´Jarana, que inaugurará el festival, y DJ Sweet Suárez, que lo clausurará. Además, una charanga dinamizará el evento durante los cambios de escenario de los distintos artistas.

El cambio de ubicación se produce después de que vecinos del entorno del arroyo de La Represa protestaran durante semanas por el ruido que generaban unos eventos impulsados por el Ayuntamiento que, además, carecían de planes de seguridad y de autoprotección y estudios acústicos, señalaron los residentes.

El parque está construido sobre el embovedado de un cauce, lo que, agregan los vecinos, amplifica la contaminación acústica en el interior de las viviendas.

Tras la crisis sanitaria del Covid, el número de eventos que alberga el parque ha aumentado «de forma considerable». «Lejos de reducirse la celebración de estas actividades, las horas de duración, su número, sus molestias y sus días, lo cierto es que han aumentado. La Represa se ha convertido en un espacio permanente de celebraciones de todo tipo», señalaron algunos residentes el pasado noviembre.

Sólo el otoño pasado, el parque albergó la celebración del Día de la Hispanidad, con actuaciones musicales el 10, 11, 12 y 13 de octubre; un concierto de rock de nueve horas ininterrumpidas de duración el 25 de octubre; y una fiesta de pinchadiscos en Halloween.

Los eventos se sumaron a los que comenzó a albergar el parque desde el 14 de abril, con especial énfasis en verano. Sólo en junio, La Represa acogió actos musicales los días 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 20.

Indignados con la contaminación acústica, los vecinos recogieron firmas para pedir al Ayuntamiento que redujera el número de eventos en La Represa y trasladara algunos a otros emplazamientos del municipio. Frente a la indiferencia del Consistorio, los vecinos recurrieron al Defensor del Pueblo Andaluz, ante el que el Ayuntamiento se comprometió a adoptar medidas.

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Tras meses de protestas, los vecinos han conseguido que, al menos en parte, el Ayuntamiento se vaya con la música a otra parte.