Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Capitán de la Guardia Civil fallecidoMueren dos agentes de la Guardia CivilMatanza en un coto de cazaCatedral de MálagaDuarte explotaVuelve la lluvia a MálagaMercadillo de artesaníaCortes de tráfico en Málaga
instagramlinkedin

Sostenibilidad

Marbella actualiza sus paneles interpretativos y mejora la señalética de senderos naturales

Los elementos se encuentran deteriorados por el transcurso del tiempo o la meteorología

El mirador de río Verde. | L.O.

El mirador de río Verde. | L.O.

Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella anunció este viernes que acometerá un plan para renovar y mejorar la señalética ambiental instalada en el término municipal.

La actuación contempla la reposición de elementos deteriorados por el transcurso del tiempo, las condiciones meteorológicas o actos vandálicos.

La previsión del Ayuntamiento es la de que la señalética de los 24 arroyos y ríos que discurren por el término municipal esté renovada a finales de mes.

Entre las principales intervenciones previstas en el plan municipal figuran la instalación de 13 nuevas señales tipo hito en las desembocaduras de los ríos Guadalmina y Guadaiza, que discurren por San Pedro Alcántara; y los arroyos Caballero, Primero, Alicate, Sequillo, Sandoval o de Las Cabrillas.

La señalética contará con criterios recogidos en el Manual de Señalización de Senderos e Interpretación del Medio Natural, de la Diputación Provincial de Málaga, y estarán elaborados con materiales adaptados a su exposición exterior.

El proyecto incluye la colocación de nueve señales correspondientes al Sendero Botánico del Pinar de Nagüeles y otros emplazamientos de interés ambiental y la sustitución de soportes informativos deteriorados, entre ellos el vinilo de los arroyos Pozuelo o Paloma y la plaza interpretativa de río Real.

Otro de los espacios en los que se desarrollarán trabajos de mejora será el mirador ornitológico de río Verde, en el que se renovarán de forma íntegra sus mesas interpretativas. También se incorporarán nuevas papeleras para tratar de mejorar la conservación y el mantenimiento del entorno.

«Este enclave es un emblema de Marbella por la cantidad de fauna y flora con la que cuenta», señala el Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Las actuaciones servirán también para adaptar al formato oficial de señalización de la provincia los paneles patrimoniales e interpretativos ubicados en puntos destacados del término municipal, como el manantial de La Fontanilla, en el centro urbano de Marbella; o las torretas de El Cable, en el litoral, y de Cerro Torrón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sara, sanitaria en el Hospital Costa del Sol de Marbella: «Duermo en el coche y ducharme y comer, lo hago en el hospital»
  2. Starlite ofrece más de 1.000 empleos en Marbella: fechas, categorías y cómo optar al empleo
  3. Un acertante de la Bonoloto en Marbella gana un millón y medio de euros
  4. Adjudican las obras del parking subterráneo del Albergue África en Marbella
  5. Fallece Françoise Wilhelmi de Toledo, la que fuera responsable de la clínica Buchinger en Marbella y pionera del ayuno terapéutico moderno
  6. El hotel Marbella Club gestionará el helipuerto de Juan Antonio Roca durante cuatro años
  7. IU pide soluciones para los 30 sanitarios del Hospital Costa del Sol forzados a vivir en sus vehículos en Marbella
  8. Marbella renueva el pavimento de la avenida Ricardo Soriano con obras que durarán cinco meses

Marbella actualiza sus paneles interpretativos y mejora la señalética de senderos naturales

El festival Juerga Fest en Marbella cambia de ubicación tras las protestas por la contaminación acústica

Starlite ofrece más de 1.000 empleos en Marbella: fechas, categorías y cómo optar al empleo

Starlite ofrece más de 1.000 empleos en Marbella: fechas, categorías y cómo optar al empleo

Marbella renueva el pavimento de la avenida Ricardo Soriano con obras que durarán cinco meses

Marbella renueva el pavimento de la avenida Ricardo Soriano con obras que durarán cinco meses

IU pide soluciones para los 30 sanitarios del Hospital Costa del Sol forzados a vivir en sus vehículos en Marbella

IU pide soluciones para los 30 sanitarios del Hospital Costa del Sol forzados a vivir en sus vehículos en Marbella

El hotel Marbella Club gestionará el helipuerto de Juan Antonio Roca durante cuatro años

El hotel Marbella Club gestionará el helipuerto de Juan Antonio Roca durante cuatro años

Reserva online de moragas y barbacoas en Marbella: ya está disponible la nueva plataforma

Reserva online de moragas y barbacoas en Marbella: ya está disponible la nueva plataforma

Valle del Sol en San Pedro Alcántara recibirá 7,2 millones para urbanizar la zona

Valle del Sol en San Pedro Alcántara recibirá 7,2 millones para urbanizar la zona
Tracking Pixel Contents