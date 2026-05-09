Marbella actualiza sus paneles interpretativos y mejora la señalética de senderos naturales

El Ayuntamiento de Marbella anunció este viernes que acometerá un plan para renovar y mejorar la señalética ambiental instalada en el término municipal.

La actuación contempla la reposición de elementos deteriorados por el transcurso del tiempo, las condiciones meteorológicas o actos vandálicos.

La previsión del Ayuntamiento es la de que la señalética de los 24 arroyos y ríos que discurren por el término municipal esté renovada a finales de mes.

Entre las principales intervenciones previstas en el plan municipal figuran la instalación de 13 nuevas señales tipo hito en las desembocaduras de los ríos Guadalmina y Guadaiza, que discurren por San Pedro Alcántara; y los arroyos Caballero, Primero, Alicate, Sequillo, Sandoval o de Las Cabrillas.

La señalética contará con criterios recogidos en el Manual de Señalización de Senderos e Interpretación del Medio Natural, de la Diputación Provincial de Málaga, y estarán elaborados con materiales adaptados a su exposición exterior.

El proyecto incluye la colocación de nueve señales correspondientes al Sendero Botánico del Pinar de Nagüeles y otros emplazamientos de interés ambiental y la sustitución de soportes informativos deteriorados, entre ellos el vinilo de los arroyos Pozuelo o Paloma y la plaza interpretativa de río Real.

Otro de los espacios en los que se desarrollarán trabajos de mejora será el mirador ornitológico de río Verde, en el que se renovarán de forma íntegra sus mesas interpretativas. También se incorporarán nuevas papeleras para tratar de mejorar la conservación y el mantenimiento del entorno.

«Este enclave es un emblema de Marbella por la cantidad de fauna y flora con la que cuenta», señala el Ayuntamiento.

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Las actuaciones servirán también para adaptar al formato oficial de señalización de la provincia los paneles patrimoniales e interpretativos ubicados en puntos destacados del término municipal, como el manantial de La Fontanilla, en el centro urbano de Marbella; o las torretas de El Cable, en el litoral, y de Cerro Torrón.