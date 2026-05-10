Marbella honra a 17 vecinos por su contribución al desarrollo municipal

Marbella reconoció ayer a 17 vecinos con el título de Ciudadanos Honorarios en reconocimiento al desarrollo humano, social, cultural, deportivo y empresarial que, desde sus distintos ámbitos, han realizado en beneficio del municipio.

Entre los vecinos que recibieron la distinción figuraba, a título póstumo, Pasionaria León Díaz, testigo de La Desbandá, uno de los episodios históricos más sangrientos en la provincia en el siglo XX y el mayor éxodo de personas durante la guerra civil.

El reconocimiento a Pasionaria León se produce después de que PP y Vox rechazaran en 2025 dedicarle un espacio público en el municipio.

¿Quién fue Pasionaria León?

Gaditana de nacimiento, León residió los últimos 40 años de su vida en San Pedro Alcántara y, gracias a la lucidez que mantuvo hasta sus últimos días, se convirtió en uno de los últimos testigos de la masacre que padecieron, en febrero de 1937, las miles de personas que trataban de escapar desde Málaga a Almería por la N-340 bajo las bombas de las tropas franquistas.

«Pasionaria es un símbolo necesario de la memoria democrática y representante de las víctimas de la represión», señala la portavoz del PSOE, Isabel Pérez

El resto de vecinos reconocidos fueron María Carmen Lorca, Indalecio Rueda, Rafael Vera, Pablo García, Eladio Rueda, Meinrad Busslinger, Marco Cáceres, José Julián Lara, Miguel Arrocha, María Victoria Mescua, Luis Rojo, Francisco de Asís López, Hanna Meziane, Antonio Salguero y Nicolás Gaffie.

«Marbella se mira en vuestro espejo y reconoce lo mejor de sí misma, su diversidad, su convivencia, su capacidad de atraer talento y su enorme corazón», señaló la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

La cita, que se celebró en el Teatro Ciudad de Marbella, contó con la participación de representantes institucionales, cuerpos y fuerzas de seguridad y familiares de los vecinos homenajeados y comenzó con un minuto de silencio en memoria de los dos guardias civiles que fallecieron el viernes en Huelva cuando perseguían a una narcolancha.