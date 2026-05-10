Marbella renueva la calle Coclé en San Pedro Alcántara para mejorar accesibilidad y movilidad

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las actuaciones para mejorar la calle Coclé, en San Pedro Alcántara, con el objetivo de adecuar su entorno y mejorar las condiciones de accesibilidad, movilidad peatonal e infraestructuras en una superficie de alrededor de unos 3.000 metros cuadrados.

Los trabajos contemplan la renovación del pavimento, la reorganización de distintos elementos urbanos y actuaciones sobre las redes de abastecimiento, riego y pluviales.

La actuación, que también incorpora rampas, gradas y mobiliario urbano adaptado al arbolado de la calle para facilitar el tránsito peatonal y mejorar la funcionalidad del entorno, cuenta con un plazo estimado de ejecución de cinco meses y un presupuesto de 543.000 euros, del que el 85 por ciento procede de los fondos comunitarios FEDER a través del Plan Estrategia de Desarrollo Integrado Local.

¿Qué le pasaba a la calle Coclé?

La calle presenta diferentes deformaciones derivadas del desgaste del firme, problemas de accesibilidad en algunos pasos peatonales y carencias en el pavimento debido a las raíces de los árboles.

«La actuación incluye la sustitución del firme existente por hormigón desactivado, así como la reorganización de jardineras y otros elementos urbanos para optimizar el uso del espacio público», señala el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.

Las actuaciones contemplan también la instalación de una red de aguas pluviales para la recogida de la lluvia a través de alcantarillas y mejoras en el sistema de abastecimiento de agua y del riego.