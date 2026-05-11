Una banda enviaba desde Marbella marihuana en neveras portátiles de poliespán a seis países de Europa

Nueve personas han sido detenidas por su presunta pertenencia una organización que enviaba marihuana desde la Costa del Sol a distintos puntos de la Unión Europea a través de empresas de paquetería. Según ha informado la Guardia Civil, la banda ocultaba la droga neveras de poliespán que luego empaquetaban para enviarlas a remitentes ficticios. Los seis registros domiciliarios llevados a cabo en España, Polonia, Bélgica e Italia han permitido interceptar 17 paquetes que contenían 47,58 kilos de marihuana, otros 8,3 kilos de hachís y 23.000 euros en efectivo.

La operación Ondas comenzó cuando las autoridades belgas informaron a las españolas de que una organización estaba enviando drogas desde el sur de España a través de empresas de reparto. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Málaga asumió el caso y detectó que esos envíos tenían su origen en un grupo de personas asentadas en Marbella. Poco a poco, los agentes comprobaron que la banda estaba formada por ciudadanos de Países Bajos y Venezuela y que el modus operandi consistía en enviar la droga en el interior de neveras portátiles de poliestireno expandido debidamente empaquetadas y selladas para que el olor no revelara el contenido.

Envíos a seis paíes

Las gestiones llevas a cabo por los investigadores permitieron saber que el grupo estaba realizando envíos a países como Polonia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia e Italia y que para ello usaban datos ficticios del remitente. Con la ayuda de las policías de cada país, se identificaron y detuvieron a nueve personas, tres de ellas en España, dos en Italia, dos en Bélgica y otras dos en Polonia como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. En total se han intervenido casi 50 kilos de marihuana, algo más de 8 de hachís y 23.000 euros en efectivo.

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Los detenidos en Marbella han ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.