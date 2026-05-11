Marbella anuncia un plan paisajístico que contempla la plantación de 300 árboles en San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento de Marbella ha anunciado un plan paisajístico y de sostenibilidad urbana que contempla la plantación de 300 árboles en diferentes emplazamientos de San Pedro Alcántara antes del inicio del verano.

El objetivo de la iniciativa es tratar de reforzar las zonas verdes de la localidad e intentar favorecer espacios con mayor sombra y confort térmico.

La primera fase del plan se ha desarrollado, señala el Ayuntamiento, con la plantación de 65 ejemplares y el acondicionamiento de los correspondientes alcorques en zonas como Nueva Alcántara y las calles Palencia, Ávila, Pablo Ruiz Picasso, Jorge Guillén y Marqués del Duero.

La segunda parte se desarrollará en la avenida de La Constitución, una de las principales arterias de comunicación de San Pedro Alcántara, con la incorporación de 12 árboles; y continuará en distintos emplazamientos sampedreños, entre ellos, las calles Jorge Guillén, Pablo Ruiz Picasso, la avenida Fuente Nueva, el paseo marítimo y el bulevar, en el que está previsto la plantación de 250 ejemplares.

«La actuación busca potenciar el patrimonio arbóreo de San Pedro Alcántara y avanzar hacia un entorno con más calidad ambiental y lugares más agradables para los vecinos», señala el teniente de alcalde de la localidad, Javier García.

«Se trata de una actuación que atiende a las peticiones trasladadas por vecinos de distintas zonas de San Pedro Alcántara con el objetivo de seguir reforzando la presencia de vegetación en el entorno urbano», agrega.

La iniciativa se completará con actuaciones para recuperar espacios ajardinados, medianas y glorietas mediante la incorporación de 7.400 plantas arbustivas y florales y un plan para tratar y prevenir las plagas.

Mejoras en Marbella

Las actuaciones en las zonas verdes urbanas de San Pedro Alcántara se suman a un plan de renovación y mejora de la señalética ambiental instalada en diferentes espacios de la localidad.

La actuación contempla la reposición de elementos deteriorados por el transcurso del tiempo, las condiciones meteorológicas o actos vandálicos.

Entre las principales intervenciones previstas en el plan de mejora figura la instalación de 13 señales tipo hito en las desembocaduras de los ríos y arroyos que discurren por el municipio, entre ellos los ríos Guadalmina y Guadaiza; o los arroyos Caballero, Primero, Alicate, Sequillo, Sandoval o de Las Cabrillas.