La reforma del local de Protección Civil de Marbella ha finalizado sus obras

Los voluntarios de Protección Civil en Marbella ya cuentan con unas mejores instalaciones.

El Ayuntamiento ha finalizado las actuaciones de mejora en el local, ubicado en la calle Serenata, un emplazamiento ubicado de forma estratégica y con un acceso próximo a la autovía A-7.

La intervención se ha ejecutado sobre una superficie de más de 200 metros cuadrados, situada en la parte superior del parque móvil de la agrupación.

Las obras han permitido adecuar unas instalaciones que presentaban un importante deterioro en las fachadas en diferentes zonas del interior del local debido al transcurso del tiempo y la falta de mantenimiento.

Las actuaciones han servido también para adaptar los espacios operativos y las condiciones de trabajo de los voluntarios de la agrupación.

Los trabajos han contado con un presupuesto de 160.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses y medio; y han incluido la reforma de vestuarios, baños y zona operativa, además de la creación de espacios de lavandería y aseos.

Los operarios han intervenido también en las fachadas y han renovado las dependencias de climatización, iluminación y red de telecomunicaciones.

«Estas mejoras permitirán que los voluntarios puedan desarrollar su labor en unas instalaciones más cómodas y adaptadas al servicio que prestamos de forma diaria a los vecinos», señala el jefe de la Agrupación de Protección Civil en Marbella y San Pedro, Javier Flores

La agrupación local de Protección Civil cuenta con 150 voluntarios que participan en actuaciones de emergencia, prevención y apoyo a eventos y dispositivos organizados en el municipio.

A inicios de año, la agrupación local de Protección Civil se reforzó con materiales para hacer frente a las emergencias en Marbella.

Los voluntarios sumaron un vehículo todoterreno cuya inversión rondó los 30.000 euros.

El vehículo pasará un periodo de pruebas para que los voluntarios evalúen su rendimiento y prestaciones antes de incorporar más ejemplares.