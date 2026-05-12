Marbella inicia las obras de la Escuela de Música y Danza de San Pedro Alcántara con una inversión de 6,5 millones

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las obras de la Escuela Municipal de Música y Danza de San Pedro Alcántara, que se ubicará en una parcela de unos 3.300 metros cuadrados en la zona del Ensanche Sur de la localidad, una de las de mayor desarrollo urbanístico del término municipal.

Las actuaciones concluirán, previsiblemente, a finales de 2027, según las previsiones del Ayuntamiento.

El equipamiento contará con una inversión de unos 6,5 millones de euros y dispondrá de una superficie construida de casi 6.500 metros cuadrados, distribuidos en distintas áreas especializadas según su uso.

El inmueble cultural contará con 14 aulas destinadas a enseñanza musical, siete para danza, espacios polivalentes y un salón de actos con capacidad para 120 personas.

El edificio dispondrá de una cubierta transitable, concebida para albergar actividades, montajes y eventos culturales al aire libre; y permitirá impartir formación reglada elemental en música y danza dependiente de la Junta de Andalucía, lo que evitará que los usuarios tengan que desplazarse a Marbella o a municipios colindantes.

«Se trata de una infraestructura moderna, funcional y sostenible que dará respuesta a las necesidades actuales y futuras de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

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El inmueble destacará también por un diseño contemporáneo e integrado en el entorno de la zona sur de San Pedro Alcántara.