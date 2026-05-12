Solidaridad
Marbella organiza un evento solidario a favor de Debra Piel de Mariposa
La iniciativa busca superar los 170 inscritos y los 5.000 euros recaudados el año pasado para apoyar a los afectados por esta dolencia
Marbella celebrará el sábado, a partir de las 10.00 horas en la plaza Supera de Miraflores, un evento solidario destinado a recaudar fondos para apoyar la labor que desarrolla Debra a favor de las personas afectadas por la Piel de Mariposa y sus familias.
El objetivo de la organización es superar el número de 170 inscritos que lograron el año pasado y los 5.000 euros de fondos recaudados.
El evento contará con una sesión de bodycombat y continuará con distintas propuestas, como una exhibición de la unidad canina de la Policía Local de Marbella, zumba, spinning y Xtremfit, una modalidad que se basa en el entrenamiento funcional.
La coordinadora sociosanitaria del colectivo benéfico, Nati Romero, destaca la aprobación en Andalucía de una terapia para tratar a los pacientes que sufren la enfermedad. «Seguiremos trabajando para que el tratamiento se implante en el resto del país», señala.
La asociación Debra Piel de Mariposa, fundada en Marbella en la década de los 90 del siglo XX, atiende a alrededor de 400 familias en diferentes municipios de España.
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