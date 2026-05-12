Marbella organiza un evento solidario a favor de Debra Piel de Mariposa

Marbella celebrará el sábado, a partir de las 10.00 horas en la plaza Supera de Miraflores, un evento solidario destinado a recaudar fondos para apoyar la labor que desarrolla Debra a favor de las personas afectadas por la Piel de Mariposa y sus familias.

El objetivo de la organización es superar el número de 170 inscritos que lograron el año pasado y los 5.000 euros de fondos recaudados.

El evento contará con una sesión de bodycombat y continuará con distintas propuestas, como una exhibición de la unidad canina de la Policía Local de Marbella, zumba, spinning y Xtremfit, una modalidad que se basa en el entrenamiento funcional.

La coordinadora sociosanitaria del colectivo benéfico, Nati Romero, destaca la aprobación en Andalucía de una terapia para tratar a los pacientes que sufren la enfermedad. «Seguiremos trabajando para que el tratamiento se implante en el resto del país», señala.

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La asociación Debra Piel de Mariposa, fundada en Marbella en la década de los 90 del siglo XX, atiende a alrededor de 400 familias en diferentes municipios de España.