Las obras en la AP-7 de Marbella para reducir el ruido afectarán desde hoy al tráfico: estrechamiento de carriles y posibles cortes nocturnos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado este martes de que, con motivo de las obras para reducir el ruido en el tramo de la variante de Marbella de la Autopista de la Costa del Sol (AP-7), se va a proceder a estrechar los carriles de la calzada con sentido Málaga de la A-7/AP7 entre los kilómetros 1044,7 y 1042,7. Esta afección arranca hoy mismo, 12 de mayo, y se prolongará hasta el viernes 26 de junio. El motivo de aplicar estas medidas es "garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios" durante el trsanscurso de estas actuaciones.

Del mismo modo, durante este periodo podrá cortarse alguno de los carriles de circulación en sentido Málaga en horario nocturno, entre las 22.00 horas y las 6.00 horas.

Estos trabajos forman parte del Plan de Acción contra el Ruido y cuentan con un presupuesto de 13,1 millones de euros financiados por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según ha explicado el Ministerio.

¿Qué ramales se verán afectados?

"Este estrechamiento, debidamente señalizado, afectará también a los ramales de incorporación y salida de los enlaces 1044 (Marbella, avda. del Trapiche), y 1043 (A-355, Ojén, Marbella, parque comercial), así como a la bifurcación del kilómetro 1042 entre la AP-7 y la A-7 en sentido Fuengirola/Málaga", ha detallado.

El plano del Ministerio con los tramos de la AP7 a la altura de Marbella afectados por las obras de reducción de ruido. / L .O.

Características técnicas de la actuación

Los trabajos, cuya actuación de formalizó en el verano de 2024, consisten en la instalación de pantallas acústicas, con una longitud total de 6.612 metros y una superficie de 26.304 metros cuadrados y alturas de entre los 2,5 y los 4,5 m. El objetivo es reducir los niveles de ruido y el número de población afectada por el tráfico en la autopista AP-7, según infomó en su día el Ministerio de Transportes.

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"Se plantea la instalación de pantallas acústicas, para las cuales se han tenido en cuenta todas las limitaciones estructurales por la presencia de viaductos, muros, pasos superiores, inferiores, pasarelas peatonales…etc., así como las limitaciones de espacio existentes y características acústicas propias de los materiales que componen las pantallas antirruido", señalaba entonces este departamento