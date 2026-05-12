Rafa Nadal y Armani impulsan una urbanización de lujo en Marbella: «Este proyecto tiene un significado muy especial para mí»

El extenista profesional Rafa Nadal y Armani impulsarán en Marbella el primer proyecto residencial de la firma italiana en España.

El grupo Armani; la promotora del sector del lujo Sierra Blanca Estates; y Playa Assets, la compañía que lideran Nadal y el empresario y exministro Abel Matutes, se han aliado para edificar en una de las últimas propiedades privadas de la Milla de Oro el proyecto Armani Residences Marbella, que contará con villas, playas exclusivas, ocio nocturno y establecimientos de alta gama.

El complejo residencial, que estará rodeado de naturaleza, tendrá una superficie de unos 50.000 metros cuadrados y vistas panorámicas al mar Mediterráneo y la sierra Blanca.

La urbanización dispondrá de 33 residencias exclusivas distribuidas en una amplia extensión en la lujosa zona que conecta Marbella con Puerto Banús.

El proyecto se inspira en los valores fundamentales del diseñador italiano Giorgio Armani, especialmente el equilibrio, la armonía y la autenticidad, para ofrecer a inversores exclusivos un estilo de vida que compaginará la serenidad, el bienestar, los hábitos saludables, la atención a la familia y la pasión por el deporte.

Los residentes disfrutarán de acceso a servicios exclusivos, como un spa de última generación, un gimnasio, un club privado y un servicio de conserjería las 24 horas del día, todo ello integrado en un diseño paisajístico que incorpora la naturaleza y la sostenibilidad en su arquitectura.

«Este proyecto tiene un significado muy especial para mí, especialmente por la oportunidad de volver a colaborar con el grupo Armani, una firma por la que siento una profunda admiración y con la que tuve la oportunidad de trabajar al inicio de mi carrera profesional. Ahora, de una manera diferente y junto a Sierra Blanca Estates como promotor experto en la Costa del Sol y gran conocedor de las tendencias actuales del mercado inmobiliario, aspiramos a crear un desarrollo centrado en promover el bienestar», señala Nadal.

El extenista profesional fue imagen de las campañas de Emporio Armani Underwear y Armani Jeans en 2011.

Noticias relacionadas

Para el CEO de Sierra Blanca Estates, Carlos Rodríguez, «este proyecto no es uno más para nosotros». «Armani es una de las marcas más importantes del mundo y su llegada a Marbella marca un antes y un después para la ciudad. Para nosotros es un privilegio formar parte de este proyecto», señala. La comercialización de las villas se hará por fases, la primera de las cuales contará con diez inmuebles.