El Ayuntamiento de Marbella da luz verde a la urbanización de Las Dunas, que albergará el hotel W

El equipo de Gobierno de Marbella aprobó este martes en Junta Local la licencia del proyecto para urbanizar el ámbito de Las Dunas, en el distrito de Las Chapas, en el que se encuentra la parcela de más de 160.000 metros cuadrados que acogerá el hotel W.

La intervención contempla la ejecución integral de infraestructuras y servicios en esta zona del municipio, incluyendo medidas sobre los espacios naturales, la red viaria, los servicios públicos y las zonas de convivencia y ocio.

El proyecto recoge medidas de regeneración dunar, actuaciones de protección del frente litoral para favorecer su integración con el paseo marítimo, la conservación del arbolado y acciones orientadas a la protección de la fauna y de la biodiversidad de la zona.

En materia hidráulica, se contempla una red de saneamiento pluvial, el encauzamiento sostenible del arroyo Real de Zaragoza y mejoras relacionadas con el drenaje y la evacuación de aguas.

La inversión de las actuaciones ronda los 23,5 millones de euros, que financian los promotores del proyecto. Entre estas actuaciones, destacó el Ayuntamiento, figuran más de un kilómetro de colectores de pluviales, un puente de conexión con la urbanización Golden Beach, carril bici, espacios peatonales y redes de electricidad, saneamiento y telecomunicaciones.

El hotel W, de gran lujo, albergará 600 camas en las que pernoctarán huéspedes de gran poder adquisitivo en habitaciones con vistas a un frente litoral de 60 metros de longitud en la zona de El Alicate, una de las más exclusivas del distrito de Las Chapas, según el proyecto inicial.

La inversión del proyecto rondará los 300 millones de euros, lo que le convierten en una de las actuaciones más destacadas en la provincia de Málaga.

El proyecto, sin embargo, arrastra años de demora. La intención del Ayuntamiento y del grupo inversor Platinum Estates, que presentaron el proyecto en 2016, era que el hotel abriera sus puertas en 2019. Pero una maraña de subsanaciones de errores de cambios urbanísticos ha dilatado el proyecto, ya que el Consistorio tiene que sacar adelante un megaedificio de cuatro plantas de altura con el plan general de 1986, de 40 años de antigüedad, el planeamiento al que tuvo que recurrir cuando en 2015 la Justicia anuló el PGOU de 2010.

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La Junta de Andalucía rechazó en 2023 una modificación del plan de 1986 para hacer posible el encaje urbanístico del proyecto debido a «deficiencias sustanciales» con la ley autonómica. El Ayuntamiento aseguró entonces que los «matices» que pedía la Junta no suponían bloquear el proyecto.