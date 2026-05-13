Deporte
Marbella acoge este sábado dos campeonatos de culturismo de Andalucía
La jornada se desarrollará en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez desde las 15.00 horas
El Palacio de Congresos Adolfo Suárez, de Marbella, albergará el sábado el Campeonato Provincial y el Campeonato Absoluto de Andalucía de Culturismo.
La jornada comenzará a partir de las 15.00 horas con el pesaje de los participantes y el inicio de las distintas categorías.
La organización prevé la apertura de cerca de 50 modalidades, en función del número definitivo de inscritos, con participación masculina y femenina.
Durante la cita, se celebrarán primero las pruebas correspondientes al campeonato provincial y, posteriormente, la correspondientes a las del andaluz.
Además, los asistentes podrán ver distintas modalidades, desde categorías más tradicionales hasta otras que se han incorporado a la disciplina en los últimos años.
Marbella acogerá la cita deportiva por quinta vez consecutiva.
Más paseos saludables
Por otra parte, el Ayuntamiento anunció este martes que amplía la iniciativa de los ‘Paseos Saludables’ para tratar de promover el autocuidado entre los vecinos.
La iniciativa, promovida entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, combina los ejercicios físicos, la convivencia y el aprendizaje en materia sanitaria.
Los usuarios recorren, para ello, diferentes espacios naturales y urbanos de Marbella, en una acción organizada en colaboración con los centros de salud de Leganitos, Las Albarizas y Ricardo Soriano.
La asistencia es libre y no requiere de inscripción previa.
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