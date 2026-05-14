Más de 1.200 alumnos jugarán al vóley playa en un evento escolar de Marbella

Más de 1.200 alumnos de diferentes colegios de Marbella participarán del 19 al 21 de mayo en las jornadas de vóley playa de los Juegos Deportivos Escolares que se celebrarán en las instalaciones del parque del Mediterráneo.

Los participantes contarán con un servicio de transporte que facilitará el traslado de los estudiantes desde los diferentes centros educativos hasta el recinto deportivo, ubicado entre la playa El Pinillo y el arco de entrada a Marbella.

Las jornadas escolares servirán de antesala a la Copa del Rey y de la Reina de Vóley Playa, que se celebrarán en las mismas instalaciones semanas después.

El parque del Mediterráneo albergará también del 13 al 16 de mayo, la XXIV edición del Campeonato de España de Tenis Playa.

El torneo contará con las categorías Absoluto, Dobles e Individual.

La organización del campeonato, la Real Federación Española de Tenis, repartirá 5.000 euros entre los ganadores del torneo.

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El acceso del público al Campeonato de España de Tenis Playa será libre hasta completar el aforo.