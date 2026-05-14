Marbella adjudica la conservació De los yacimientos históricos de San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella ha adjudicado por 145.000 euros a una empresa privada el servicio de mantenimiento y limpieza de la basílica paleocristiana Vega del Mar, de unos 1.500 años de antigüedad; y de las termas romanas Las Bóvedas, de los siglos II y II después de Cristo, dos de los tres grandes yacimientos de la historia antigua del municipio, además de la villa romana de río Verde.

La empresa, una pyme ubicada en Mijas, asumirá durante los próximos cuatro años la conservación de unos yacimientos, ubicados en San Pedro Alcántara, en los que en los últimos meses se han registrado actos vandálicos y ampliamente desconocidos para buena parte de los vecinos del municipio.

En la documentación relacionada con la externalización del servicio, el Ayuntamiento admite la «fragilidad» en la que se encuentran unos yacimientos que son referencia en Andalucía, como la basílica, una de las pocas representaciones arqueológicas del cristianismo primitivo en el municipio y que cuenta con la planta de un templo de ábsides contrapuestos y una necrópolis que alberga unas 200 tumbas.

Las termas romanas son unos antiguos baños que conservan buena parte de su estructura, algo anómalo en este tipo de construcciones, debido, en parte, por su proximidad al litoral.

La empresa contratada deberá retirar la vegetación parasitaria con una limpieza anual y gestionar las visitas al público, que se realizarán de jueves a domingo y algunas jornadas festivas en horario de mañana.

La contratista deberá presentar también un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentran los yacimientos arqueológicos.

La contratación de la empresa se produce semanas después de que Opción Sampedreña denunciara diversos actos de vandalismo en el interior de las termas, entre ellos, pintadas en los restos romanos.

«La cartelería está destrozada y hay una escasa promoción institucional del yacimiento. Hay que hacer un trabajo riguroso en los yacimientos», señaló en febrero la edil, María Luisa Parra.

La adjudicación del mantenimiento de los yacimientos históricos del municipio coincide también con unas polémicas maniobras que ha iniciado el equipo de Gobierno para «flexibilizar» el nivel de protección del casco antiguo de Marbella.

Si el cambio normativo saliera adelante, la histórica Casa del Gobernador podría alberga un proyecto inmobilario.

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