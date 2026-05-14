Movilidad
Vox pide medidas para garantizar la seguridad vial en la Milla de Oro de Marbella
Alerta de maniobras prohibidas y conducciones temerarias en la exclusiva zona de Marbella
Vox urgió ayer al Ayuntamiento a tomar medidas para tratar de contener los problemas de seguridad vial que, en opinión de la formación de ultra derecha, se producen en la Milla de Oro -la zona ubicada entre Marbella y Puerto Banús y que concentra algunas de las propiedades más exclusivas de España-, como maniobras prohibidas, actuaciones temerarias y cambios de sentido peligrosos.
Vox, que cuenta con dos concejales en la Corporación municipal, propone estudiar el refuerzo de las medidas de advertencia y prohibición en los tramos más conflictivos de la vía; habilitar señales de máxima visibilidad y luminosas; o implantar la doble línea continua roja, un sistema para aumentar la percepción de riesgo en las carreteras y tratar de disuadir de conductas peligrosas.
«Estamos hablado de una situación que lleva demasiado tiempo produciéndose y que supone un riesgo constante para vecinos y conductores. No podemos normalizar imágenes de vehículos cruzando varios carriles o realizando cambios de sentido indebidos en una de las zonas con más tráfico de Marbella», señaló Vox.
Para la formación de ultra derecha, «la señalización actual no es suficiente para evitar estas conductas». «Hay que incorporar elementos visuales más contundentes que permitan alertar al conductor de forma inmediata. Existen soluciones que ya se usan en otros carreteras», señaló.
La Milla de Oro es uno de los tramos viarios de Marbella que más intensidad de tráfico soporta cada año.
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