Concienciación
Alumnos de Marbella participan en el Puerto Deportivo en un acto ambiental
Más de 20 alumnos de primer curso de Bachillerato del Instituto Sierra Blanca participaron ayer en una jornada de divulgación de las actuaciones que ha emprendido el Ayuntamiento
Más de 20 alumnos de primer curso de Bachillerato del Instituto Sierra Blanca participaron ayer en una jornada de divulgación de las actuaciones que ha emprendido el Ayuntamiento para tratar de recuperar la biodiversidad marina del Puerto Deportivo Virgen del Carmen, ubicada en el centro urbano de Marbella y una de las zonas del litoral más saturadas por las diferentes actividades de ocio y recreo que alberga la marina.
El puerto cuenta con seis estructuras biomiméticas inspiradas en arrecifes naturales con los que restaurar diferentes especies de microfauna y organismos marinos.
El monitoreo de la información que recogen las estructuras biomiméticas se realiza mediante drones submarinos con herramientas para analizar el impacto de la iniciativa.
Buceadores del Centro Oficial de Investigaciones Subacuáticas y voluntarios del club de pesca Kayak organizan cada año un acto para retirar los residuos que se acumulan en el lecho marino del recinto portuario.
Entre los objetos que extraen figuran botellas de champán, copas, zapatos, motores o teléfonos móviles.
- Sara, sanitaria en el Hospital Costa del Sol de Marbella: «Duermo en el coche y ducharme y comer, lo hago en el hospital»
- Starlite ofrece más de 1.000 empleos en Marbella: fechas, categorías y cómo optar al empleo
- Marbella anuncia un plan paisajístico que contempla la plantación de 300 árboles en San Pedro Alcántara
- Rafa Nadal y Armani impulsan una urbanización de lujo en Marbella: «Este proyecto tiene un significado muy especial para mí»
- El Ayuntamiento de Marbella da luz verde a la urbanización de Las Dunas, que albergará el hotel W
- Marbella honra a 17 vecinos por su contribución al desarrollo municipal
- Las obras en la AP-7 de Marbella para reducir el ruido afectarán desde hoy al tráfico: estrechamiento de carriles y posibles cortes nocturnos
- El festival Juerga Fest en Marbella cambia de ubicación tras las protestas por la contaminación acústica