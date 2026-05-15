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Alumnos de Marbella participan en el Puerto Deportivo en un acto ambiental

Más de 20 alumnos de primer curso de Bachillerato del Instituto Sierra Blanca participaron ayer en una jornada de divulgación de las actuaciones que ha emprendido el Ayuntamiento

Una imagen panorámica del Puerto Deportivo de Marbella

Una imagen panorámica del Puerto Deportivo de Marbella / L. O.

Marcel Vidal

Marbella

Más de 20 alumnos de primer curso de Bachillerato del Instituto Sierra Blanca participaron ayer en una jornada de divulgación de las actuaciones que ha emprendido el Ayuntamiento para tratar de recuperar la biodiversidad marina del Puerto Deportivo Virgen del Carmen, ubicada en el centro urbano de Marbella y una de las zonas del litoral más saturadas por las diferentes actividades de ocio y recreo que alberga la marina.

El puerto cuenta con seis estructuras biomiméticas inspiradas en arrecifes naturales con los que restaurar diferentes especies de microfauna y organismos marinos.

El monitoreo de la información que recogen las estructuras biomiméticas se realiza mediante drones submarinos con herramientas para analizar el impacto de la iniciativa.

Buceadores del Centro Oficial de Investigaciones Subacuáticas y voluntarios del club de pesca Kayak organizan cada año un acto para retirar los residuos que se acumulan en el lecho marino del recinto portuario.

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Entre los objetos que extraen figuran botellas de champán, copas, zapatos, motores o teléfonos móviles.

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